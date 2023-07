Angriber er tæt på AaB-exit

OSLO:Et succesfuldt lejeophold har fået Stabæk til at købe Kasper Høgh i AaB, skriver den norske avis VG.

Stabæk lejede i vinter angriberen, der har gjort det så godt, at den norske klub ifølge VG har udnyttet den købsoption, der var en del af den lejeaftale, der løber indtil udgangen af 2023.

For en uge siden skrev Nettavisen ellers, at også Bodø/Glimt havde meldt sig ind i kampen om Kasper Høgh, men nu skulle det altså være lykkedes Stabæk at sikre sig den tidligere Hobro-angriber på permanent basis.

- Vi vil gerne gøre brug af den option, som vi har i forhold til Kasper Høgh. Det ligger helt fast. Det er ellers en pris, der er meget højere end det, som Stabæk normalt er i stand til at betale for en spiller, men vi er villige til at satse på Kasper, sagde Stabæks sportschef Torgeir Bjarmann tidligere på ugen til Nordjyske.

Kasper Høgh har scoret fem gange i sæsonens første 11 kampe i den bedste norske fodboldrække. I sidste uges kamp mod Tromsø gjorde angriberen sig dog uheldigt bemærket ved at pådrage sig et rødt kort, der betyder, at han er i karantæne i mandagens hjemmekamp mod Strømsgodset.