Angriber forlader AaB

AALBORG:Milan Makaric er for uger siden vendt tilbage til AaB efter et lejeophold hjemme i Serbien, men nu er angriberen blevet lejet ud igen.

Denne gang skal han til bosniske FK Borac Banja Luka, der har indgået en lejeaftale for hele den kommende sæson.

Det fortæller AaB i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at have fået en aftale på plads, og forhåbentlig kan jeg få et stort udbytte, så jeg kan komme tilbage i en endnu bedre forfatning. Og så ønsker jeg for AaB, at man i den kommende sæson kan være succesfulde og sikre tilbagevenden til 3F Superligaen, siger Milan Makaric.

Milan Makaric har ikke fået spilletid i AaB's to første testkampe efter angriberens tilbagevenden. Han er den tredje angriber til at forlade nordjyderne denne sommer, efter at Marco Ramkilde er blevet udlejet til Hvidovre, mens Anosike Ementa er solgt til Viborg.

Dermed står kampen om spilletid på angriberpositionen nu mellem Tim Prica og Nicklas Helenius.

- Vi har sammen med Milan vurderet, at det vil være bedst for ham at finde et andet sted end AaB for at få spilletid, og derfor er vi også tilfredse med at have fået en lejeaftale på plads for hele den kommende sæson.

- Det er naturligvis vores mål, at dette skridt bliver vellykket for Milan, og så kigger vi på hans situation igen, når lejeopholdet nærmer sig sit udløb, siger AaB's sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

Milan Makaric har kontrakt med AaB indtil sommeren 2025.