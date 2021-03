Live: Følg AaB's jagt på årets første sejr

FODBOLD:Der er tre ændringer på holdet i forhold til søndagens kamp mod FC Nordsjælland, når AaB onsdag aften skal forsøge at hente årets første sejr i 3F Superligaen.

Rasmus Thelander, Lukas Klitten og Martin Samuelsen, der bærer en maske for at beskytte sin brækkede næse, er således nye i startopstillingen. Det betyder, at Mathias Ross og Malthe Højholt ryger ud på bænken, mens Lukas Klitten er med i karantæneramte Jakob Ahlmanns sted.

Start-11 til aftenens kamp mod AC Horsens 👇.

Frederik Børsting spiller kamp nummer 200 for AaB, mens Rasmus Thelander og Martin Samuelsen begge er tilbage i truppen. Pga. sygdom er Kasper Kusk ikke med i dagens kamp.



Kampstart kl. 18.00 📺 TV3 Max#AaB #SuperAaB #sldk #ACHAaB pic.twitter.com/lF2Tn05AVf — AaB (@aabsportdk) March 3, 2021

AC Horsens er fortsat uden den tidligere AaB'er Jannik Pohl.

Der er kampstart klokken 18, og du kan følge kampen herunder.