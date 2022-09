Angriber og gammel kending får kort kontrakt med AaB

FODBOLD:Den 24-årige angriber og tidligere AaB'er Marco Ramkilde har fået en kort kontrakt med AaB. Den unge spiller, der senest har været på kontrakt i engelske Queens Park Rangers, har trænet med AaB-truppen siden 1. juli, og nu formaliseres samarbejdet så.

Det oplyser Superligaklubben i en pressemeddelelse.

Marco Ramkilde kom allerede som U/11-spiller til AaB fra partnerklubben Aalborg KFUM, men efter to skadesplagede år i Superligatruppen blev man i sommeren 2019 enige om at stoppe samarbejdet ved kontraktudløb.

Efter en pause fik Marco Ramkilde igen mod på fodboldtilværelsen, hvilket i marts 2020 førte til en kontrakt med Queens Parks Rangers, og aftalen med London-klubben blev i foråret 2021 forlænget.

- I AaB Akademiet er der igennem årene udklækket mange dygtige angribere, og på et tidspunkt blev Marco Ramkilde af vores trænere betegnet som den mest komplette af dem alle, siger AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum i pressemeddelelsen.

- Desværre har Marco haft et uheldigt forløb i sine første år som seniorspiller, men at evnerne og målfarligheden er intakt, har han siden sin tilbagevenden i sommer bekræftet igen og igen til træning, og senest og ikke mindst har han imponeret Erik Hamrén (AaB’s cheftræner, red.), fortæller Thomas Bælum.

- Nu har vi i første omgang lavet en kort aftale, men det ville glæde os enormt, hvis vi om få måneder skal forlænge kontrakten, fastslår Thomas Bælum.

Marco Ramkilde, der er noteret for 29 U-landskampe og syv scoringer for Danmark, supplerer:

- Jeg har virkelig nydt at være tilbage i AaB og har lagt på dag for dag, og det har været vigtigt for mig at bevise over for både klubben og mig selv, at jeg kan være i fuld træning over en længere periode. Forhåbentlig kan jeg relativt hurtigt bidrage med minutter på banen og gøre en forskel. I hvert fald er jeg parat til at fortsætte det hårde arbejde, og forhåbentlig kan mit ophold i AaB igen blive længerevarende, lyder det fra Marco Ramkilde.

Marco Ramkilde, der tidligere spillet fem officielle kampe for AaB, får trøje nummer 29 og kan få sin re-debut allerede fredag, når AaB møder OB på Aalborg Portland Park.