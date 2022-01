Angriber spiller i lånte AaB-fjer: - Den røde trøje klæder mig egentlig

FODBOLD:Fredag morgen hilste Kasper Høgh for første gang på sine formentlig kommende holdkammerater i AaB, og han sluttede dagen med at trække klubbens trøje over hovedet.

Hobro-angriberen mødte op i Aalborg Lufthavn og satte sig straks på superligaholdets fly til Malta, hvor spillerne fredag aften trænede på Tony Mezzina Stadium i Valletta.

- Jeg er bare glad for, at der er kommet nogenlunde styr på fremtiden, så jeg kan være med her på Malta og give den gas. Jeg synes da egentlig også, at den røde trøje klæder mig, siger den 21-årige angriber med et glimt i øjet.

Han kender på forhånd kun Mathias Ross i AaB-truppen, da de har spillet på ungdomslandshold sammen.

- Men jeg er ikke så genert anlagt, og jeg er blevet taget rigtig godt imod, så det har egentlig været let at falde ind i gruppen, siger Kasper Høgh.

Kasper Høgh (i midten) på vej til sin første træning i AaB-regi. Foto: Lars Pauli

Han er ikke ubekendt med superliganiveauet, for inden han i sommer kom til Hobro, havde han i længere tid været med på højeste niveau i Randers FC. Superligadebuten faldt allerede i april 2018, og i alt 16 gange har angriberen indtil videre optrådt i den bedste danske række.

- Niveauet skræmmer mig ikke, så jeg skal bare ind og gøre mine ting og lade støvlerne tale. Så kan man ikke gøre så meget andet, siger Kasper Høgh, der i den forgangne weekend nåede at få en halvleg for Hobro i en testkamp mod Viborg.

- Der fik jeg lige banket det værste rust af, så jeg føler egentlig, at jeg formmæssigt er der, hvor jeg skal være, fastslår han.

Ifølge Nordjyskes oplysninger vender Kasper Høgh efter træningslejren tilbage til Hobro for at spille foråret færdigt i 1. division, inden han permanent trækker AaB-trøjen over hovedet.

Kasper Høgh i aktion for første gang i AaB-regi. Foto: Lars Pauli

