Angriber stopper i Jammerbugt FC

FODBOLD:Angriberen Sonny Jakobsen og 2. divisionsklubben Jammerbugt FC er blevet enige om at stoppe samarbejdet, inden klubben begynder på jagten på en plads i oprykningsspillet i foråret.

Angriberen har været i klubben af flere omgange, men det har været vanskeligt at blive enige om samarbejdet i det forår, der venter. Sonny Jakobsen havde i forvejen kontraktudløb i udgangen af 2020.

De to parter har truffet den fælles beslutning efter løbende dialog i forbindelse med de indledende sæsonforberedelser.

- Begge parter har forsøgt at få det sportslige til at lykkes sammen, men det har vi desværre ikke formået. Derfor er vi blevet enige om at gå hver til sit nu. Det åbner også muligheden for at prøve noget nyt for begge parter, fortæller Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck.

Jammerbugt FC ligger på en ottendeplads i 2. divisions pulje to og har tre point op til en plads i top seks.