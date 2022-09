Angriber strålede i nordjysk duel: - En gåde, at hun ikke er på landsholdet

FODBOLD:Rikke Dybdahl gjorde forskellen, da FC Thy-Thisted Q fredag aften hentede en sjælden sejr over Fortuna Hjørring i Gjensidige Kvindeligaen.

For mens Fortuna Hjørring brændte masser af chancer, var Rikke Dybdahl anderledes skarp, og så vandt FC Thy-Thisted Q med 2-1 takket være angriberens to mål.

- Hun er jo bare en klasseangriber, og det er også en gåde for mig, at hun ikke er inde omkring landsholdet og vel aldrig har været det. Jeg har tit tænkt, at det især mod de gode modstandere kunne være fantastisk at have Rikke og sætte ind i de sidste 20 minutter. Det ville jeg gøre, hvis jeg var landstræner, men hun må bare blive ved med at score mål, for så kan man vel ikke fortsætte med at se bort fra hende siger FC Thy-Thisted Q-træner Peer Lisdorf.

Rikke Dybdahl er nu noteret for tre mål i denne sæson, og de to scoringer fredag aften hjalp FC Thy-Thisted Q til den første sejr over Fortuna Hjørring i ni forsøg.

- I dag var vi ikke så naive, som vi eksempelvis var i slutspilskampene i foråret. I pokalfinalen spillede vi en god kamp mod dem, men denne gang gik vi ikke ind til kampen for at afgøre den tidligt. Som jeg sagde til pigerne inden kampen, havde vi jo et point i lommen, da kampen begyndte, og det point skulle vi forsøge at holde fast i så længe som muligt, for så ville vi også få muligheden for at vinde. Det lykkedes jo fint, konstaterer Peer Lisdorf.

Mens Thisted-spillerne kunne juble over en sjælden triumf i den direkte nordjyske duel, var skuffelsen stor hos Fortuna Hjørring.

- Jeg synes, at vi spillede godt, men vi brænder jo 13 store chancer, og så vandt Thisted på det, de er gode til. Det er omstillingsspil og Dybdahl. Det havde vi forberedt os på, og derfor ærgrer jeg mig meget over, at hun fik de chancer, hun fik, siger Martin Møller Kristensen, der er cheftræner i Fortuna Hjørring.

Nederlaget betyder, at Fortuna Hjørring står noteret for seks point efter fire kampe, mens FC Thy-Thisted Q har ni point.

- Det lyder selvfølgelig hårdt, at vi har tabt to kampe allerede, når den ene var mod HB Køge i en kamp, hvor jeg endda synes, vi var bedst. I dag skulle vi aldrig have tabt, men tabellen lyver jo aldrig, siger Martin Møller Kristensen.