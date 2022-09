Angribers hattrick sendte Thisted-kvinder videre i pokalen

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q er klar til kvartfinalerne i kvindernes pokalturnering.

Angriberen Malene Sørensen blev den store pokalhelt for thyboerne, da hun stod for tre af målene i onsdagens 4-3-sejr over Kolding IF, der er bundhold i Gjensidige Kvindeligaen.

Kolding kom ellers foran i første halvlegs sidste minut på et mål af Solveig Enemark Andersen, men i anden halvlegs begyndelse fik hjemmeholdet vendt kampen på hovedet, da holdets farlige angrebsduo med Malene Sørensen og Rikke Dybdahl fik scoret en gang hver på fire minutter.

13 minutter inde i anden halvleg udlignede Ea Rasmussen på et straffespark, men to mål af Malene Sørensen i kampens sidste 10 minutter sikrede FC Thy-Thisted Q sejren. Gæsternes Sofie Thrane Hornemann fik ganske vist skabt spænding om udfaldet med sin reducering i kampens tillægstid, men FC Thy-Thisted Q's føring holdt hjem.

Dermed er FC Thy-Thisted Q klar til kvartfinalerne, hvor også Fortuna Hjørring er med i lodtrækningsbowlen.