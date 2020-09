Anmelder AaB: Alliancen mod Spilafhængighed vil have sag prøvet

FODBOLD:Selvom AaB har rådført sig med både egne advokater og Divisionsforeningen, inden superligaspillerne forleden reklamerede for både Spar Nord Leasing og bookmakeren Mr Green, havner sagen nu på myndighedernes bord.

Alliancen mod Spilafhængighed - en forening der har til formål at bekæmpe ludomani - har politianmeldt de implicerede parter for at bryde den såkaldte kviklånslov, der trådte i kraft denne sommer, og som betyder, at det ikke længere er tilladt at markedsføre forbrugslånsvirksomhed og spiludbydere side om side.

- Uanset om kviklånsloven rammer skævt eller ej, er det dybt problematisk, at AaB bevist forsøger at omgå en lov, der er lavet for at forhindre spilafhængighed og personlig ruin. Det er en kynisme, der skal stoppes, udtaler Sune Røper, der er formand for Alliancen mod Spilafhængighed.

Foreningen begrunder anmeldelsen med, at logoerne for Spar Nord Leasing og Mr Green flere gange under søndagens kamp i Lyngby var synlige i samme skærmbillede - selvom de er placeret henholdsvis foran og bag på trøjen.

Bør ikke sidestilles med kviklån

Hos AaB mener man derimod, at man holder sig på den rigtige side af loven ved at markedsføre Spar Nord leasingselskab, da dette betegnes som et såkaldt sikkert bankprodukt og ikke bør sidestilles med de kviklån, som lovteksten specifikt er rettet mod.

Den danske sportsbranche har nærmest i kor beklaget sig over kviklånsloven, som de mener rammer for bredt, og det har fået erhvervsminister Simon Kollerup (S) til at reagere.

- Vi skal undgå, at unge og udsatte, der sidder og ser en fodboldkamp eller lignende, bliver lokket til at tage lån, der i sidste ende kan sætte dem i uoverskuelige gældssituationer. Men vi er i regeringen åbne over for at finde en løsning på problemet med sportstrøjerne, hvis der er opbakning i aftalekredsen. Derfor har jeg nu indkaldt aftalepartierne til en drøftelse senere på ugen, siger han til Ritzau.