Annulleret mål, brændt straffe og debutscoring afgjorde White Hawks-kamp med tenniscifre

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks skulle tirsdag aften for fjerde gang ud af fem mulige en tur med bussen udenbys for at spille i Metal Ligaen, og det udløste en 6-1-sejr i Odense.

Frederikshavnerne var presset fra start i første periode, men formåede at få et straffeslag, da Jesper Jensen blev nedlagt på sin vej mod målet. Landsholdsforwarden brændte dog den store mulighed alene mod målmanden.

White Hawks fik dog pucken i mål hurtigt efter, men da Christopher Frederiksen havde sin stav for højt, blev målet annulleret.

Der skulle heldigvis for udeholdet ikke gå så længe, før den finske back Eemeli Räsänen bragte White Hawks foran med 1-0, efter han modtog pucken på blå linje og skød den flot op i målhjørnet.

Hjemmeholdet fik svaret igen på scoringen med to minutter tilbage af perioden, da Jeppe Vinther mistede pucken på blå linje og dermed sendte Mathias Mølgaard alene igennem. Den friløber blev udnyttet, og så var der udlignet til 1-1.

Det var Frederikshavn, som kom bedst ud til anden periode, da canadiske Mark McNeil fik scoret sit debutmål for White Hawks til 2-1-føring.

Efterfølgende var det Jeppe Vinther, som denne gang var farlig i den rigtige ende og scorede sit første mål i sæsonen til 3-1.

Christian Mieritz måtte i øvrigt udgå i anden periode, da han følte sig groggy.

En Frederikshavn-spiller, der satte sig i positivt lys, var målmand Tadeas Galansky, som stod en god og solid kamp for høgene på sin tidligere hjemmebane i Odense.

Eemeli Räsänen blev dobbelt målscorer i kampen, da han i tredje periode fik scorede endnu en gang til 1-4. Lige i hælene af ham kom Christopher Frederiksen, der fik udbygget føringen til 5-1.

Canadieren Mark McNeil havde også fået hul på målbylden efter sit debutmål, og han stod igen klar for White Hawks, da han bragte holdet foran med tenniscifrene 6-1, hvilket blev kampens endelige resultat.