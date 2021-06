Dramatisk slutspurt koster AaB dyrt

FODBOLD:AaB var få minutter fra at kunne skrive europæisk deltagelse på meritlisten for 2021, da man i playoff-kampen var foran med 2-1 i overtiden mod AGF.

Det ændrede en VAR-dom og en efterfølgende straffesparkskonkurrence på. Dermed sluttede AaB’s sæson med et antiklimaks.

AaB-direktør Thomas Bælum kan derfor gøre økonomien op i forlængelse af den missede tur ud i Europa. Man har tidligere set danske klubber tabe mange penge i tilfælde af missede ambitioner, men helt så slemt er det ikke gået AaB.

- Den helt store økonomiske gevinst ville indtræffe ved kvalifikation til gruppespillet i Conference League. Her ville vi sikre os et beløb i omegnen af 30 millioner. Hvis vi havde vundet over AGF og fået adgang til kvalifikationskampene, så havde vi også fået penge ud af det, men slet ikke ligeså mange penge, siger Thomas Bælum.

- Der er nogle bonusser forbundet med at spille de forskellige kvalifikationskampe. Så fredagens nederlag kostede os et sted mellem halvanden og to millioner kroner, hvis vi ser isoleret på pengene fra Uefa. Så vil der altid komme nogle afledte effekter, men de ville også først for alvor gøre sig gældende, hvis vi kvalificerede os til et gruppespil, siger Thomas Bælum.

Blandt afledte effekter er sådan noget som bonus for europæisk kvalifikation fra sponsorer, matchday-indtægter og øget markedsværdi på spillere.

Når AaB-bossen ikke for alvor har ligget søvnløs i de seneste nætter, skyldes det, at AaB med nordjysk snusfornuft og med en snert af selvfølgelighed ikke budgetterer med indtægter fra internationale kampe.

- Vi er ikke der, hvor vi kan tillade os at tænke europæiske kampe ind i vores budget. Da vi lancerede Nordkraften for et par år siden, lagde vi vægt på to målsætninger. For det første ville vi vinde en pokal, og for det andet ville vi spille europæisk fodbold. Sidste år var vi 90 minutter fra at vinde en pokal. I år var vi vel et minut fra at sikre europæisk deltagelse, så vi snuser da lidt til vores erklærede mål, siger Thomas Bælum.

Skal overpræstere for top fire

AaB-direktøren påpeger, at de missede Europa-millioner ikke umiddelbart får nogen konsekvens for sommeraktiviteten på spillermarkedet.

- Vi har i forvejen en stærk trup, og hvis vi havde kvalificeret os til Europa, havde det ikke i første omgang gjort nogen forskel. Det vil typisk være i tilfælde af et gruppespil, at vi kunne finde på at investere lidt ekstra i en spillertrup, siger Thomas Bælum.

AaB har meldt ud, at man har en målsætning om at komme i top fire i superligaen, og det er en målsætning, som lige nu kan virke en anelse optimistisk med tanke på denne sæsons syvendeplads, men også ud fra et økonomisk perspektiv hvor AaB ikke befinder sig i top fire.

- Rent økonomisk er vi et sted, hvor vi ligger i et felt fra nummer fem til syv, så hvis økonomisk formåen og resultater følges ad, så skal vi overpræstere lidt, hvis vi skal i top fire. Alle i AaB brænder imidlertid for, at vi skal skabe den præstation, der giver liv til fællesskabet omkring AaB. Vi vil skabe de oplevelser, der giver kollektiv gåsehud på Aalborg Portland Park, og det er blandt andet, at vi skal overpræstere lidt, siger Thomas Bælum.