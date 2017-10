Antonsen: Skal nok ud og levere overraskelser nu

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbolds ambitioner om at komme videre fra Champions League-gruppespillet led et alvorligt knæk, da de forsvarende danske mestre søndag tabte hjemmekampen mod Meshkov Brest med 20-23.

På forhånd havde nordjyderne nemlig udpeget det hviderussiske hold som ét af de to hold, man gerne skulle holde under sig i stillingen for at gå videre.

- Det her betyder nok, at vi skal ud og levere en eller to overraskelser, og vi skal nok også helst vinde med mere end tre mål i udekampen mod Brest for, at det kan lade sig gøre. Der er heldigvis mange kampe endnu, hvor alt kan ske, siger Aalborg Håndbolds René Antonsen.

Årsagen til søndagens nederlag skal primært findes offensivt, hvor Aalborg Håndbold leverede for lidt.

- Vi kæmpede godt for sagen hele kampen, men vi lavede simpelthen ikke nok mål. Deres målmand stod fremragende, men vi ikke lykkedes heller ikke med at få flyttet nok rundt på deres store forsvarsspillere. Vi havde en kort periode i første halvleg, hvor vi lykkedes med det, vi skulle, men generelt spillede vi for langsomt, siger René Antonsen.