Antonsen ærgrer sig over defensiven

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold led det sjette nederlag i syv kampe i Champions League, da polske Vive Kielce søndag vandt 34-30 i Jutlander Bank Arena.

Og det var defensive mangler, der var skyld i, at Aalborg Håndbold ikke kunne levere en overraskelse mod det polske storhold, mener stregspilleren René Antonsen.

- Hvis vi skal vinde sådan en kamp, skal en af vores målmænd stå en brandkamp, og det gjorde de ikke. Det er ikke for at forklejne deres indsats, for de gjorde, hvad de kunne, men vi manglede redninger, og samtidig stod vores forsvar heller ikke godt nok. Så kan man ikke vinde over sådan et hold, siger René Antonsen.

Han så dog fremskridt i forhold til torsdagens skuffende nederlag mod Skanderborg.

- Jeg synes, at vi havde et helt andet udtryk i dag. Der var gejst og vilje, og selv om vi nærmest ikke fik en udvisning i hele kampen, kom vi også med mere fysik. Det var stadig ikke nok, men det var bedre end i torsdags, siger René Antonsen.