Antonsen jubilerer: Fra klejn knægt til kaptajn og kulturbærer

HÅNDBOLD:Havde det ikke været for en to-årig afstikker til RIbe Esbjerg, havde René Antonsen med garanti været den spiller i Aalborg Håndbolds historie med flest kampe for klubben på sit CV, men 300 kampe er nu heller ikke at ringeagte.

Der er sket en del siden René Antonsen for snart en del år siden fik sin debut. Dengang var det en noget lettere udgave og ikke det skur af en stregspiller, der i dag er landsholdsaktuel og en nøglespiller på Danmarks bedste klubhold.

- Det er jo en kæmpe forskel i forhold til, da jeg fik debut. Jeg tror, jeg var 18, da jeg fik min debut, og nu er jeg 29. Det er også mange år siden. Det er mange kampe siden, og en masse erfaring rigere, jeg står her, siger René Antonsen, der fejrede sit jubilæum med en flot personlig præstation mod TTH Holstebro.

Udenfor banen er René Antonsen ligeså let at være i stue med, som han må være irriterende at bokse med inde på stregen for modspillerne. Med tiden er der blevet flere muskler at kaste ind i den evige kamp for den rigtige position, men der er også blevet lidt mere omtanke i måden, som opgaverne bliver løst på.

- Jeg er en helt anden spiller i dag. Da jeg var yngre, var jeg lidt af en vildbasse - det er jeg nok stadigvæk, men jeg har lært at skrue lidt på de forskellige parametre, så jeg kan bruge det til noget positivt. Det kunne jeg måske allerede dengang, men jeg fik måske lidt for mange udvisninger. Der var lidt for mange dumme ting fra min side, men der har jeg udviklet mig positivt. Det føler jeg også, klubben har anerkendt, i og med de har beholdt mig i så mange år, siger René Antonsen.

Hans officielle kampvægt står flere steder oplistet til 110 kilo muskelmasse. Der er med andre ord blevet lagt en masse timer i træningslokalet. Det er en indsats, som Aalborg-træner Stefan Madsen hylder, men han hylder også mennesket René Antonsen.

- For mit eget vedkommende stødte jeg ind i ham i 2008, så jeg har kendt ham i mange år. Jeg er utrolig glad og stolt på hans vegne over den indædte indsats, han har lagt for dagen. Han var en lille knægt i tidernes morgen. Det er han ikke mere. Der ligger fantastisk mange seriøse træningstimer bag den udvikling, siger Stefan Madsen, der ikke tøver med at finde de de helt store ord frem, når han skal beskrive René Antonsen.

- Der er ingen tvivl om hans store betydning her i klubben. René har udviklet sig fænomenalt igennem snart mange år. Derudover er han som den person, han er, en mand, der med bravur bærer anførerbindet i Aalborg Håndbold. Han er i sandhed en kulturbærer, siger Stefan Madsen.

Her ses René Antonsen til venstre under en spillerpræsentation i 2011. Han er flankeret af Martin Larsen, Jan Larsen, Havard Tvedten og Jacob Bagersted. Arkivfoto: Torben Hansen

Umiddelbart virker det også til, at René Antonsen er ligeså glad for at være i klubben, som Stefan Madsen er for at have ham på holdet.

- Når man kan få lov at være i Champions League-finalen med det hold, man har spillet på i så mange år, så er det svært at ramme noget, der er højere, siger landsholdsemnet, der trods de varme følelser for Aalborg Håndbold ikke helt vil udelukke en tur til det store udland, men det er ikke en tanke, der fylder meget i René Antonsens bevidsthed.

- Jeg har ikke lukket for en tur til udlandet, men jeg tager det stille og roligt. Jeg har det som sagt fantastisk her i klubben. Så må vi se, hvordan det udvikler sig. Det kan jo være et mærkeligt marked. Nogle gange er det jo heller ikke kun op til spillerne, hvor man havner, siger Aalborg-kaptajnen, der dog ikke vil have noget mod at slutte en allerede flot karriere i Aalborg Håndbold, når det en skønne dag bliver aktuelt.

- Jeg er bare glad og tilfreds her i klubben, så jeg har mod på mange flere år her i Aalborg, så det skal være en meget, meget stor oplevelse, der skal trække mig væk herfra. Det hele bliver jo bare større og større her i klubben, og det vil jeg have meget svært ved at forlade, siger René Antonsen, der med lørdagens kamp mod TTH Holstebro er noteret for 303 kampe for Aalborg Håndbold.