Antonsen om afslutning: - Det er lort med lort på

AALBORG:Måske er det en stramning, måske er der noget om det. Faktum er i hvert fald, at Aalborg Håndbold var foran med 24-23, da René Antonsen strakte sig efter en aflevering fra Simon Gade i forbindelse med et opgiverkast ovenpå en GOG-scoring.

Antonsen kunne ikke nå bolden, og i stedet landede anføreren forkert på sin højre ankel og røg i jorden, hvor han tog sig til den nu ukampdygtige fod.

Han blev hjulpet fra banen og var således ikke med i de døende minutter, da Aalborg Håndbold måtte se sin føring fordufte.

- Jeg var ikke i tvivl. Da jeg landede kunne jeg mærke et knæk i foden. Den har nok fået et lille vrid. Jeg skal nok ind og have taget et billede af den. Det er jo lort med lort på, siger René Antonsen, der lod forstå, at det var en nedtur af de større, at han ikke kunne hjælpe til i de afgørende minutter.

- Det jo den ringeste afslutning på en ellers fed sæson, at jeg ikke kunne være med til at bidrage her til sidst. Det er jeg ked af, og det rammer mig også.

I stedet måtte han siddende se til, mens GOG kunne indtage podiet til guld- og pokaloverrækkelse. Det plejer at være Aalborg Håndbolds ting, men det blev det ikke denne gang.

- Det er da pisseirriterende at sidde og se på det her. Især her på vores egen hjemmebane. Vi er jo vant til, at det er os, der står oppe på podiet, mens det hele bare eksploderer omkring os. Det er mega skuffende, men vi må også bare sige, at GOG har spillet en flot sæson, så cadeau til dem, siger René Antonsen.

Længe så det godt ud for Aalborg Håndbold, der var meget stærkt spillende i første halvleg, da man flere gange var i front med fire mål.

- Jeg ved ikke helt, hvad forskellen var. Vi kom skævt ud til anden halvleg, og vi smed hurtigt vores tremålsføring væk. Det bølgede lidt frem og tilbage. Vi kom godt igen, men da vi havde muligheden for at komme på plus fire i anden halvleg, greb vi den ikke. Da vi spillede i GOG var det os, der var kyniske til sidst. Denne gang var det så GOG, konstaterer Aalborg-kaptajnen.

Aalborg Håndbold - GOG 26-27 (16-13) Håndbold, 2. DM-finale, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 4-4, 9-7, 12-8, 12-10, 15-12 (16-13). 16-16, 19-16, 22-21, 24-24, 25-26

Målscorere, Aalborg: Nikolaj Læsø 5, Aron Palmarsson 5, Sebastian Barthold 5, Lukas Sandell 3, Felix Claar 2, Kristian Bjørnsen 2, Henrik Møllgaard 2, Jesper Nielsen 1, René Antonsen 1

Topscorere, GOG: Jerry Tolbring 8, Emil Madsen 6

Udvisninger: Aalborg 4. GOG 2

Tilskuere: 5020

Dommere: Mads Hansen og Jesper Madsen VIS MERE

Spillerne, træner og leder fra Aalborg Håndbold var forståeligt meget skuffet over at tape kampen til GOG