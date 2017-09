Antonsen: Vi havde dem nede i sækken

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold var lørdag på vej mod at åbne Champions League-sæsonen med en sensation, da de danske mestre var på besøg hos det tyske storhold Flensburg-Handewitt.

Undervejs i anden halvleg førte Aalborg med fire mål, men mange brændte chancer det sidste kvarter betød, at nordjyderne alligevel blev sendt hjem fra det nordtyske med et 27-30-nederlag.

- Vi havde dem nede i sækken, men vi fik desværre aldrig snøret den. Vi havde alle muligheder for at vinde, men i det sidste kvarter brændte vi simpelthen så mange chancer, at det var helt vildt, lyder det fra Aalborgs René Antonsen.

Han måtte konstatere, at opgøret i Flensborg på den måde mindede om flere af Aalborgs øvrige kampe i begyndelsen af sæsonen.

- Igen skød vi modstandernes målmand til at være verdens bedste. Det er et par udmærkede målmænd, Flensburg har, men det er vildt frustrerende, at vi igen brænder så meget, siger René Antonsen.

Midt i frustrationen kunne han dog glæde sig over, at kampen i Flensborg afslørede store spillemæssige fremskridt.

- Spillet bliver bedre og bedre, og man kan mærke, at vi som hold er ved at spore os ind på det spil, vi gerne vil frem til. Vi spillede os frem til mange chancer, så nu skal vi bare smide boldene i mål, siger René Antonsen.