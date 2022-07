Aparte modstander udnyttede Mors-Thys mange uheld

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbolds har haft godt gang i træningen i en uges tid, og måske har den været lidt for godt i gang, for da de onsdag middag skulle spille den første træningskamp forud for den nye sæson, var det uden flere af de spillere, der formentlig kommer til at gøre sig gældende i HTH Herreligaen i den kommende sæson.

- Vi tabte med et par mål (28-30), siger cheftræner for Mors-Thy Niels Agesen om træningskampen mod Sydkoreas landshold, der er på træningslejr i Danmark på nuværende, før han fortsætter.

- Desværre er det svært at sige noget om holdet efter kampen, for vi havde syv talentspillere med nedefra. De gjorde det godt mod de hurtige sydkoreanere, der har en lidt anderledes spillestil, men udover dét, lægger jeg ikke meget i den her kamp.

Cheftræner Niels Agesen skulle dirigere mange nye, unge og ukendte spillere i den første træningskamp under forberedelserne til den nye sæson. Arkivfoto: Bo Lehm

Allerede før træningskampen stod det klart, at Niels Agesen manglede syv spillere til sin rådighed. og det blev værre under opvarmningen, hvor endnu en måtte sidde over på grund af en skade.

- Det er svært at tage noget ud af kampen, for det var kun Marcus Midtgaard og Kristian Vukgaard, der spillede fuldt med, lyder det fra en halvfrustreret Niels Agesen.

- Første træningsuge er egentlig gået rigtig fint, men med de her skader har den enten været for hård, spillerne har været ude af form, eller så har vi været uheldige.

Mors-Thy har planlagt et program med en masse kampe i opstarten, da de skal have spillet en masse nye spillere ind på holdet efter en stor udskiftning henover sommerferien.

- Vi har prioriteret at spille en masse kampe her i opstarten, og det frustrerer mig lige nu, at vi skal mange syv-otte mand, fortæller Niels Agesen.

I forhold til sidste sæson har Mors-Thy Håndbold blandt andet mistet de fire store profiler i Mads Hoxer, Bjarke Christensen, Erik Toft og Sander Øverjordet.