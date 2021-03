Arbejdsheste er trådt ud af stjernens skygge hos Frederikshavn White Hawks

ISHOCKEY:Med en god slutspurt har Frederikshavn White Hawks tilspillet sig muligheden for at snuppe fjerdepladsen i Metal Ligaens grundspil og dermed få fordel af hjemmebane i en eventuel syvende og afgørende kvartfinale.

Påfaldende er det, at høgene uden Aleksandr Bumagin har vundet tre kampe på stribe - senest søndag blev det 4-2 over Esbjerg Energy hjemme i Frederikshavn.

- Vi savner ham bestemt, men så må vi andre bare rykke sammen i bussen, og det synes jeg, vi har gjort, siger Mathias Mølgaard.

Han scorede for en sjælden gangs skyld to gange - og tredjekæden stod for tre scoringer - mod Esbjerg søndag.

- Vi stod solidt defensivt og var gode til at score på vores chancer, og det spil skal vi tage med videre til slutspillet, for så kan vi nå langt, siger Mølgaard, der ved begge sine scoringer blev assisteret af Gorm Topholt.

Tirsdagens udekamp mod Herning i sidste spillerunde afgør, om Frederikshavn White Hawks tager fjerdepladsen og dermed får fordel af hjemmebane i en eventuelt syvende og afgørende kvartfinale. Dels skal nordjyderne selv vinde og samtidig må SønderjyskE ikke slå topholdet Rungsted.