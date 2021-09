Arbejdsmand lavede en nordjysk "Ronaldo"

FODBOLD:Pedro Ferreira blev dobbelt målscorer for AaB i sejren over Viborg FF søndag.

Den portugisiske spiller formåede for første gang i sin tid i AaB at få sparket en mål i nettet for nordjyderne. Det var heller ikke nok for midtbanespilleren med ét enkelt mål i kampen. Han leverede nemlig hele to styks i 3-2 sejren.

- Det er skørt, og jeg er rigtig glad. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan score flere mål i de kommende kampe, konstaterer Pedro Ferreira.

Ikke nok med at målhelten fik sit navn på tavlen for første gang for AaB, så var de to scoringer også Pedro Ferreiras første mål i sin karriere, hvilket gjorde dem endnu mere betydningsfulde.

- Det var mine første mål i min karriere, så jeg er utrolig glad over at scorer de to mål og vinde kampen, pointerer han.

Ved AaB-spilleres første scoring lavede han en helt speciel jubelscene, hvor han - som mange før - offentliggjorde en stor nyhed.

- Jeg skal snart være far, så det er jeg selvfølgelig også rigtig glad for sammen med mine mål, fortæller han stolt.

Generelt ser Pedro Ferreira sin tid i AaB, som værende positiv, da portugiseren har fundet en god form. Noget der ikke helt skinnede igennem i foråret, da han havde sine udfordringer med spillet. Nu er han tilbage for fuld udblæsning, og det pynter AaB's spil.

- Jeg synes, at jeg startede rigtig godt ud i første halvdel af sidste sæson, hvor jeg dog efterfølgende spillede mindre godt, men nu føler jeg, at jeg har fundet formen igen, og at jeg er kommet godt tilbage, så jeg vil blive ved med at kæmpe videre, fastslår den dobbelte målscorer.

