Aron Palmarsson er sulten efter mere - nu gælder det de fire næste titler

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold besejrede onsdag aften Mors-Thy håndbold med 33-25 i Super Cup-finalen, og dermed tog de forsvarende mestre den første pokal hjem ud af fem mulige i sæsonen 2021/2022.

Den nytilkomne verdensstjerne Aron Palmarsson glædet sig over sit første vundne trofæ med den danske klub, og med sæsonens første titel i hus er motivationen også endnu mere i top ifølge islændingen.

- Hvis man er med i en finale, vil man altid gerne vinde, og det ville være virkelig skuffende, hvis ikke vi vandt Super Cup'en, så jeg er bare glad for det, konstaterer han.

- Gennem hele min karriere har jeg altid ville vinde alle trofæer, jeg spiller for, så det er også mit mål her. Vi går ind til alle kampe og turneringer for at vinde. Selvfølgelig er fem trofæer ud af fem svært, og ikke mange hold har gjort det før, men det er en lang sæson, og første vil vi vinde alt, hvad der er muligt i Danmark, og derefter fokuserer vi på de udenlandske turneringer. Vi så sidste år, at alt er muligt i Champions League.

Selvom det var Super Cup-finalen som Aalborg Håndbold kunne føje til listen, så betød trofæet stadig noget for den nytilkomne spiller og den aalborgensiske klub.

- Det er selvfølgelig et nemmere trofæ at vinde, fordi man kun spiller én enkelt kamp, men drengene havde spillet en god sæson forrige år, så det var derfor, vi havde den her mulighed for at spille kampen i dag, så det føles bare skønt, det er altid dejligt at have et trofæ i omklædningsrummet, fastslår Aron Palmarsson.

Aron Palmarsson har fået den bedste start, man kunne drømme om, ifølge ham selv. Foto Lars Pauli

Ud af fem mulige trofæer lægger verdensstjernen heller ikke skjul på, hvilket trofæ der ligger højt oppe på hans liste, på trods af at han har vundet den før - senest i sommers.

- Selvfølgelig er nummer et altid Champions League, men på den anden side har jeg aldrig vundet noget i Danmark, da det er mit første år, så derfor vil jeg gerne vinde alt, hvad der er muligt her. Det er en del af min mentalitet og holdets mentalitet. Vi ved selvfølgelig godt, at det bliver svært, for ligaen er stærk, og det er en lang sæson, men vi må bare spille godt og håbe på det bedste, erkender han.

Udover at have spillet flere træningskampe for Aalborg Håndbold var det Aron Palmarssons første betydningsfulde kamp for klubben, hvilket også glædet profil-spilleren, der er klar på meget mere.

- Det var virkelig rart, det er anderledes at spille træningskampe. Jeg havde lidt sommerfugle i maven før i dag, ikke noget jeg ikke har prøvet før, men det er stadig den første rigtige kamp i en dansk turnering, så jeg ser virkelig frem til de kommende uger, fortæller han.

Udenfor banen er Aalborg-spillerens første tid i klubben også mere end godkendt, og allerede nu føler han sig godt tilpas i byens rammer.

- Jeg er faldet rigtig godt til. Jeg kommer fra Island, så det minder meget om mit hjemland, selvom jeg ikke har boet der i de sidste 12 år, men jeg kan godt lide det her, fordi Aalborg ikke er den største by, men man har stadig alt det, man skal bruge.

- Menneskerne har også taget rigtig godt imod mig, så jeg kunne ikke forestille mig en bedre start, fastslår han.