Arsenal dukkede Chelsea

FODBOLD: Arsenal tankede selvtillid før sæsonstarten, da det søndag blev til sejr i den traditionsrige Community Shield.

Den ordinære spilletid var endt 1-1, og i straffesparkskonkurrencen var Arsenal bedst med fire scoringer mod Chelseas ene, efter at både målmanden Thibaut Courtois og Alvaro Morata misbrugte deres forsøg.

Opgøret mellem den forsvarende mester og FA Cup-vinderen varsler altid, at den nye sæson er lige på trapperne, og der er typisk stor prestige forbundet med kampen på Wembley.

Den evige reserve i sidste sæson Michy Batshuayi lå fremme hos Chelsea, der havde danske Andreas Christensen på bænken. Chelsea var uden skadede Eden Hazard, mens Cesc Fabregas afløste Nemanja Matic, der er solgt til Manchester United.

Hos Arsenal var dyrt indkøbte Alexandre Lacazette med fra start, men hverken Alexis Sánchez, Mesut Özil, Laurent Koscielny og Aaron Ramsey var med.

Lacazette viste sig frem et par gange blandt andet efter 22 minutter, hvor han sendte bolden på træværket.

Efter en halv time måtte Per Mertesacker trække sig ud af opgøret efter at have braget hovedet sammen med Gary Cahill.

Sead Kolasinac, som er hentet i Schalke 04, erstattede, og i det tempofyldte opgør forsøgte Chelseas Willian kort efter at filme sig til et straffespark.

Arsenal havde de største chancer i første halvleg, der endte uden scoringer.

Spillerne var til gengæld dårligt kommet på banen til anden halvleg, før Chelsea var foran 1-0.

Opgøret kørte stadig på første minut af halvlegen, da Arsenal ikke fik clearet bolden ordentligt efter et hjørnespark. Den blev headet til en fremstormende Victor Moses, der sparkede Chelsea i front.

Ti minutter før tid kom der dramatik, da Chelseas Pedro fik rødt kort for at nedlægge Mohamed Elneny.

Minuttet efter at være reduceret til ti mand måtte Chelsea indkassere en scoring, da Sead Kolasinac headede bolden i mål efter oplæg på en dødbold fra Granit Xhaka.

1-1 holdt opgøret ud, og derfor skulle spillerne direkte i straffesparkskonkurrence efter det nye format.

Formatet kaldes også ABBA-modellen og minder om tennissportens tiebreak, hvor det ene hold først afvikler ét spark, hvorefter holdene skiftes til at afvikle to spark.

Her var Arsenal klart bedst og kunne dermed indlede den nye sæson med succes.

