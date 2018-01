Arsenal sælger Walcott til Everton

FODBOLD: Den engelske fodboldspiller Theo Walcott skal fremover score mål for Everton i Premier League.

Everton har onsdag sikret sig 28-årige Walcott, der på det seneste har haft svært ved at kæmpe sig på holdet i Arsenal.

- Jeg er meget ambitiøs, og jeg er kommet for at hjælpe klubben til at nå det næste niveau, siger han til Evertons hjemmeside.

- Jeg er meget spændt på at starte et nyt kapitel, og jeg føler, at dette er det rette sted for mig.

Kantspilleren har gennem 12 sæsoner repræsenteret Arsenal, hvor det er blevet til 108 mål i 396 kampe.

Everton har indgået en aftale frem til sommeren 2021 med Walcott.

Klubberne oplyser ikke handelsprisen på Walcott, men engelske medier vurderer, at Everton skal betale 20 millioner pund (170 millioner kroner) at hente ham i Arsenal.

Walcott har optrådt 47 gange for det engelske landshold. Den seneste kamp ligger dog mere end et år tilbage.

Everton indtager en niendeplads i Premier League./ritzau/