Assistent forlænger med Jammerbugt

FODBOLD:Jan Rasmussen skal også i det kommende år være assistenttræner i Jammerbugt FC.

Onsdag fortæller den nordjyske 2. divisionsklub i en pressemeddelelse, at de to parter har forlænget samarbejdet indtil udgangen af 2021.

- Som de andre gange, jeg har forlænget, har det været en god anledning for mig til at stoppe op og evaluere på tingene. Det er ikke altid, man lige når det i en travl hverdag.

- Mine overvejelser for denne forlængelse har været lidt anderledes end tidligere ovenpå et år, som bare har været helt ekstraordinært. Jeg har altid været glad for klubben, menneskerne og generelt hele kulturen, vi har deroppe. Men jeg er også kommet til et punkt i mit liv, hvor det er vigtigt, at det udenom fodbolden også spiller. Bo (cheftræner Bo Zinck, red.) og klubben har heldigvis haft en forståelse for dette, så derfor kunne jeg med lethed skrive under på en forlængelse, siger Jan Rasmussen.

Cheftræner Bo Zinck glæder sig også over forlængelsen.

- Jeg har nu arbejdet sammen med Jan i flere sæsoner, og vi har det rigtig godt sammen. Både i vores faglige sparring og på det personlige plan. Når man som Jan går direkte fra spillerrollen til trænerrollen, så starter man udviklingen derfra, og det må jeg sige, at Jan har gjort.

- Jeg er stolt på Jans vegne over hans udvikling som træner. Han bliver stærkere, mere sikker, tør udfordre tingene og får mere klare holdninger til de forskellige aspekter. Jan har også en god kemi med spillerne og er god til at holde humøret oppe, når jeg indimellem råber højt og forlanger mere, siger Bo Zinck.