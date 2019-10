Assistenten bliver i Jammerbugt FC

FODBOLD:Jammerbugt FC holder fast i hele trænerteamet i endnu en periode- assistenttræner Jan Rasmussen har nemlig forlænget sin aftale med klubben frem til udgangen af 2020, og han bliver dermed under vingerne hos cheftræner Bo Zinck.

- Vi taler ofte om, hvordan spillerne udvikler sig. Men det samme gør sig også gældende for trænere. Det gælder også for Jan, som har gang i en virkelig positiv udvikling. Jan har gjort det godt, siden han startede i rollen som assistent, men han bygger også rigtig meget på sine trænerkompetencer i øjeblikket, forklarer Bo Zinck i en pressemeddelelse.

Jan Rasmusssen glæder sig også over, at han dermed selv kan fortsætte sin egen trænerudvikling.

- Først om fremmest er det jo et privilegium, at få muligheden for at forsætte. Selvfølgelig har jeg gjort mig mine overvejelser omkring denne forlængelse, men tankerne har været på helt andre ting, end dengang jeg spillede, fortæller assistenttræneren.

- Det er ikke fordi, jeg tvivler på mig selv, men det har også været vigtigt for mig personligt, at have følelsen af, at jeg kan give noget videre. Ikke kun inde på banen, men bestemt også udenfor. Den følelse har jeg, siger han.