Assistenttræner er færdig i nordjysk klub

HJØRRING:Assistenttræner Ali Messaoud hos Vendsyssel FF har haft sin sidste træning i klubben. Det skriver Vendsyssel FF i en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

Den tidligere offensive midtbanespiller Ali Messaoud kom til Vendsyssel FF fra hollandske Excelsior i 2019, og siden har han ikke set sig tilbage. Efter to år i klubben skiftede han tilbage til Holland, men vendte i juli 2022 tilbage til den nordjyske klub som assistenttræner.

Men efter et år har hollænderen med marokkansk baggrund valgt at udforske muligheder udenfor fodbolden.

- Ali har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Han er en dygtig fodboldtræner og var meget vellidt både af spillerne og af alle os andre i klubben. Der er ingen tvivl om, at Ali er en, vi kommer til at savne, fortæller sportschef hos Vendsyssel FF, Søren Henriksen, i pressemeddelelsen.

Ali Messaoud er dog ikke blevet hentet af en anden klub, og han skal heller ikke prøve kræfter som cheftræner et andet sted. I stedet har den nu tidligere assistenttræner valgt at skifte spor.

- Efter mange år i fodboldverdenen har han brug for at prøve sig selv af i en anden branche, og vi ønsker ham derfor alt mulig held og lykke og siger en stor tak for denne gang, siger Søren Henriksen.