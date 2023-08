Gensyn efter få måneder: - Det ligner et meget stærkt hold

Det er ikke mange måneder siden, at Stefan Madsen og Arnor Atlason sagde farvel til hinanden, da Atlason takkede af som assistenttræner i Aalborg Håndbold. Næste job var som cheftræner i TTH Holstebro for islændingen. Naturligvis har skæbnen maget det sådan, at hans første tællende kamp er en pokalkamp mod Aalborg Håndbold.

- Det bliver da helt sikkert en speciel følelse, for jeg kender jo mange på holdet, og mest af alt har jeg jo arbejdet tæt sammen med Stefan og Simon Dahl, der er ny assistent, så jeg glæder mig til at se dem. Det bliver også med et kram før kampen - og forhåbentlig efter kampen, siger Arnor Atlason.

Han har overtaget et cheftrænerjob i en falleret storklub. TTH har de seneste sæsoner slet ikke været den faktor i toppen af dansk håndbold, som man plejer at være.

- Jeg var spændt på at se, hvordan status var, da jeg kom til klubben, og jeg kan heldigvis konstatere, at ingen hænger i bremsen. Alle vil det her, og alle er klar til at byde ind i kampen for, at vi skal lykkes. Man tørster virkelig efter succes her i klubben, siger Arnor Atlason.

Han kan godt mærke forskellen på at være assistent og nu stå med hele ansvaret.

- Det er noget andet. Det er klart, men jeg har heldigvis fået rigtig god hjælp til at komme i gang, så jeg er fortrøstningsfuld frem mod den nye sæson, selvom jeg godt ved, at det bliver svært mod Aalborg her i pokalen, siger Arnor Atlason. bli

- Aalborg vil være klar favorit i alle kampe, som holdet spiller i Danmark i denne sæson. Der er ingen tvivl om, at det er nogle meget spændende forstærkninger, som er kommet til, så jeg må bare sige, at det ligner et meget stærkt hold, der er sat sammen, siger Atlason.

Han har naturligvis fulgt Aalborgs sæsonforberedelser tæt. Ikke mindst med søndagens pokalkamp for øje.

- Jeg kan konstatere, at Mads Hoxer virkelig har set stærk ud i opstarten. Han har været flyvende. Derudover synes jeg, at deres defensiv med Landin og Hald har set meget stærk ud. De har skabt et stabilt fundament for en dygtig defensiv, siger Arnor Atlason.

- Jeg har bidt mærke i, at Hoxer som sagt har været meget stærkt spillende, så ham skal vi forsøge at lukke godt ned, men jeg har også noteret, at de har fået spillet Mikkel godt i gang igen, så det er bare et hold med mange strenge at spille på, siger Atlason.

Han er selv meget tilfreds med den trup, han har fået at arbejde med til den kommende sæson, men han indrømmer blankt, at Aalborg-truppen ser en kende stærkere ud på papiret.

- Jeg kunne nok godt finde et par spillere, som vi godt kunne bruge, men samtidig vil jeg også sige, at vi har et stærkt kollektiv, så jeg håber, at vi kan lave overraskelsen, siger Arnor Atlason.

Der er kampstart 19.30 i Holstebro.