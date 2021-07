Attraktiv fodbold og omtanke skal sende Hobro i top seks

FODBOLD:Når Hobro IK åbner den nye sæson med en udekamp mod FC Fredericia er det samtidig første kamp med Martin Thomsen som cheftræner. Det indvarsler en ny æra. Post-Jens Hammer-perioden så at sige. Det er med andre ord en på mange måder skelsættende kamp, der venter Hobro IK.

Med afskeden med den mangeårige frontfigur Jens Hammer-Sørensen var der brug for nye kræfter og en ny måde at gøre tingene på i Hobro. Det er en både stor og for nogle måske overvældende opgave, men Lars Justesen, der er teknisk chef, og Martin Thomsen har i skøn forening løst opgaverne flot indtil videre - godt hjulpet på vej af resten af en klub, der trækker i samme retning.

- Det har været helt fantastisk at komme tilbage. Rammerne er på et meget højt niveau. Vi har jo også skulle finde ind i et nyt setup i og med Jens Hammer er væk, men det er gået fint, og vi har fundet godt ind i de nye roller. Lars Justesen og jeg har snakket meget i telefon sammen. Vi er stadig i en fase, hvor vi kommer til at lave fejl både på og udenfor banen, men det må vi prøve at tage i opløbet, og så må vi lære af de fejl, siger Martin Thomsen.

Hobro har med en mindre økonomi formået at sammensætte noget, der ved første øjekast ser meget solidt ud. Det flugter med andre ord meget godt med ambitionen om at ramme top seks i NordicBet Ligaen.

- Vi skal gå efter top seks. Det har jeg spillermaterialet til, men det er velvidende, at man ikke formåede at komme i top seks sidste sæson med en større økonomi. Det skal vi gøre op med, så vi skal turde gå efter top seks, siger Martin Thomsen, der følger nøje med i, hvad de øvrige klubber i rækken udretter på spillersiden.

- Der er slet ingen tvivl om, at det her er en vanvittig tæt række. Det er der slet ingen tvivl om. HB Køge er nok det mest åbenlyse eksempel. Fremad Amager ved vi ikke helt, hvor vi har, og Vendsyssel kan man jo se henter gode spillere ind. Det er en økonomi, der er større end vores, konstaterer Martin Thomsen.

I forhold til Hobros egen trup er der meget på plads, og hele opstarten har været gennemsyret af ro og fremgang.

- Vi er fornuftigt dækket ind. Vi har også nogle unge spillere i Dietz, Elkær og Hørby, der byder sig til. Når de også nærmer sig en startopstilling, så udvider det også truppen. Det ser fint ud, der hvor vi er nu. Så skal vi bare i gang med at spille om point. Vi synes selv, at vi har haft en fin opstart velvidende, at vi ikke kommer til at toppræstere fra start, fordi vi er i gang med at bygge noget nyt op, siger Martin Thomsen, der selv var med til at spille Hobro op i superligaen i sæsonen 2013/14. Dengang indledte man sæsonen med fem sejr på stribe. Blandt andet en 5-0-sejr hjemme over Silkeborg. Nu skal Hobro med Martin Thomsen ved roret forsøge at få en indledning på sæsonen, der er ligeså god. Mindre kan sikkert også gøre det.

- Vi er vældig langt i arbejdet med at implementere nye ideer. Vi har haft nogle fine træningskampe. Senest mod Jammerbugt, hvor vi fik spillet noget 3-4-3, der også er et af de greb, vi gerne vil bruge. I det hele taget ser jeg et hold, der er godt organiseret med nogle forskellige muligheder i, hvordan vi gerne vil gøre det. Samtidig vil vi gerne spille noget god fodbold, og vi har fået nogle spillere ind, der kan det her, siger Martin Thomsen.

Hobro-træneren har sammen med Lars Justesen fået sammensat en trup, hvor gennemsnitsalderen er lav, men samtidig er der også noget bund i truppen, der gør, at man med rette kan begynde at drømme om en top seks-placering efter de 22 grundspilskampe.

- Det er en ung og sulten trup, vi har fået sammensat. De vil fremad i verden. Alle mand vil opnå noget. Alle er ærgerrige samtidig med, at man vil fællesskabet. Det giver grobund for positiv udvikling. Der er sindssygt stort potentiale i det her hold, siger Martin Thomsen.

Når et nyt hold skal spilles sammen, er det altid behæftet med spillemæssige udfordringer. Det erfarede Martin Thomsen også undervejs i træningskampene.

- Vi spillede naivt i træningskampen mod Esbjerg, hvor vi lavede nogle store fejl i første halvleg. Vi satte bolden på spil i områder, hvor vi ikke skulle, og det skal vi lære af. Vi skal turde at spille, men det skal være med omtanke, siger Martin Thomsen.

Noget af den omtanke har han set i de øvrige træningskampe, hvor man har besejret AaB, Aarhus Fremad og senest Jammerbugt FC.

- Det har set fornuftigt ud, og vi fik lukket med et par gode præstationer, så vi føler os klar til at komme i kamp om point, konstaterer den snart debuterende træner.

Sæsonpremieren i Fredericia er en kamp, som har været markeret med et stort kryds i kalenderen hos mange i Hobro IK. For Martin Thomsen har en af opgaverne været at finde ud af, hvor han stod i forhold til fredagens modstander.

- Det er rigtig godt hold, vi skal møde. Fredericia er en af de klubber, der helt sikkert kommer til at gøre noget mere nu her. Der er vi lidt længere i vores sammensætning af truppen, så det passer mig ganske udmærket at møde dem nu. Jeg ved de har et par skader, så nu må vi se, hvad de kommer med, siger Martin Thomsen.

Torsdag blev der tilføjet yderligere et par spillere til Hobro-truppen med lejemålet af Oliver Klitten og kontrakten til Oliver Overgaard, så noget tyder på, at Hobro er tæt på at kunne smække transfervinduet i længe inden, det lukker.

- Det er klart, at man aldrig skal lukke et transfervindue helt i, før det er officielt lukket, og med skaden til Kasper Høgh har vi været på udkig efter et supplement til offensiven. Det har vi nu fået med Oliver Klitten, og vi er glade for, at en spiller med så stort et potentiale skal spille for os, siger Martin Thomsen.

Kasper Høgh, der kom til fra Randers i sommerpausen, har brækket den ene lilletå i en situation væk fra fodboldbanen, og det er derfor uvist, hvornår han atter er klar til at trække i et par fodboldstøvler.