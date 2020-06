Augo-effekten slog igennem, da AaB vandt stort i Aarhus

FODBOLD:AaB fik fredag aften en omgående effekt ud af, at man tidligere på ugen bragte de to klubkoryfæer Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen ind i trænerstaben.

De to nye assistenttrænere fik nemlig en sejr i velkomstgave, da AaB vandt sin første kamp i 3F Superligaens mesterskabsspil ved at slå AGF 4-1 i Aarhus.

Især Thomas Augustinussen satte sit tydelige aftryk på sejren. Den tidligere anfører har overtaget ansvaret for AaB's dødbolde og kunne juble over tre for AaB sjældne scoringer i den disciplin fredag aften.

I kampens indledning var det ellers AGF, der havde et stort chancemæssigt overtag.

Efter fire minutter fik Jakob Ankersen en stor chance, da Jores Okore gik på AGF-spillerens skudfinte, men Rasmus Thelander kom sin forsvarsmakker til undsætning og fik blokeret afslutningen.

Efter 27 minutter var det hjemmeholdets Albert Grønbæk, der slap alene igennem med AaB-målmand Andreas Hansen, men den unge AGF'er prikkede bolden lige forbi mål.

Otte minutter senere forærede Lukas Klitten med sin fejlaflevering en stor chance til Patrick Mortensen, men AGF-topscorerens afslutning prellede af på ydersiden af stolpen, og derefter tog AaB hul på seks gyldne minutter.

AaB tog føringen i det 38. minut, da et langt indkast fra Lucas Andersen ramte Rasmus Thelanders hoved, og forsvarsspillerens hovedstød tog en blød bue over i det lange hjørne.

Bare to minutter senere blev det også 2-0, da en helt fri Tom van Weert nemt kunne prikke Iver Fossum flade indlæg i mål, og efter 44 minutters spil blev det 3-0, og for anden gang faldt scoringen efter en AaB-dødbold.

I første omgang fik AGF-forsvaret godt nok headet Patrick Olsens hjørnespark væk, men bolden røg lige ud til Iver Fossum, der tog chancen med en flugter langt udefra.

Afslutningen sad forholdsvist midt i målet, men alligevel lod den svage AGF-målmand William Eskelinen bolden passere.

I første halvlegs tillægstid blev euforien dog dæmpet en smule i AaB-lejren, da det denne gang var AGF's tur til at score efter et langt indkast. Bolden blev dirigeret videre til Jakob Ankersen, der helt umarkeret nemt kunne heade bolden ind bag en chanceløs Andreas Hansen.

Kort inde i anden halvleg kunne samme Ankersen have leveret endnu en reducering, da han stod helt fri på kanten af AaB-feltet, men denne gang bragede AGF-spilleren sin afslutning et godt stykke over mål.

Efter 64 minutters spil var det til gengæld kun millimeter, der afholdt den tidligere AaB'er Nicklas Helenius fra 2-3-reduceringen.

Den indskiftede nordjyde fik en fod på Jon Thorsteinssons hårde indlæg, men bolden blev styret på overliggeren og dumpede ned på den for AaB rigtige side af målstregen, hvorefter Patrick Mortensen sendte riposten i sidenettet.

Med 20 minutter igen burde AaB i stedet have gjort det til 4-1 efter en genialitet fra Lucas Andersen.

Nærmest helt nede på baglinjen fandt AaB-anføreren en måde at sno sig uden om AGF's Frederik Tingager, inden han serverede bolden for Søren Tengstedt, der dog ikke behandlede det gode forarbejde efter fortjeneste, men i stedet fik blokeret sin afslutning.

Der blev dog længere mellem chancerne mod kampens afslutning, og AGF's sidste håb om at comeback lod til at forsvinde, da Nicklas Helenius syv minutter før tid misbrugte en stor hovedstødschance, og i kampens tillægstid scorede AaB i stedet aftenens tredje dødboldsmål, da Søren Tengstedt sendte et frispark direkte i mål.

Næste opgave for AaB er på onsdag, hvor SønderjyskE venter i finalen i Sydbank Pokalen i Esbjerg.