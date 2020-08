Av for en debut: AaB fik en snitter på 7-2 i premieren

FODBOLD:Det kan godt være, at AaB's kvinder fik en drømmestart på søndagens debutkamp i Gjensidige Kvindeligaen, men udekampen mod HB Køge endte som et mareridt.

Der var spillet mindre end fem minutter, da den nye bulgarske angriber Evdokia Popadinova flot sparkede AaB foran efter et hjørnespark, men det viste sig at være falsk alarm. 7-2 stod der på måltavlen i Køge, da slutfløjtet lød.

Hjemmeholdet HB Køge kom sig hurtigt og sad siden på opgøret. Især den amerikanske angriber Kyra Carusa var en mundfuld for aalborgenserne. Hun udlignede efter et kvarter, da hun uhindret fik lov at heade et indlæg i nettet.

HB Køge kom på 2-1 efter en halv times spil, da Laura Frank begik et klokkeklart straffespark, og det omsatte Maria Uhre, selvom Line D. Andersen i AaB-målet var tæt på at få hånden på.

Amerikaner ond ved AaB

Inden pausen blev det også 3-1, da AaB's nye finske forsvarsspiller Sanna Porali gled og gav frit spil til Kyra Carusa, der for anden gang kom på tavlen.

I anden halvleg fortsatte det ensidige billede, hvor HB Køge konstant skabte chancer, mens AaB ikke kom frem til noget som helst. Der blev 4-1 i det 56. minut, da Kyra Carusa fik frit spil til at fuldbyrde sit hattrick.

HB Køges amerikaner boltrede sig og sørgede også for målet til 6-1. Ind imellem diskede Lærke Niklasson op med to flotte scoringer til 5-1 og 7-1.

Først i det 90. minut fik AaB truet hjemmeholdets mål, og det gjorde Gry Thrysøe flot med et langskud, da sad helt oppe i det ene målhjørne til reducering til 7-2. Formentlig en ringe trøst.