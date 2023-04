Av min arm: Hobro leverede forårets dårligste indsats

HOBRO:Med en sejr i søndagens kamp mod FC Fredericia kunne Hobro have taget en gigantisk skridt mod 1. divisionsfodbold i næste sæson, men det virkede ikke til, at konditionerne var gået op for Hobro-spillerne, der endte med at levere en meget blodfattig indsats.

Hobro tog sig en kollektiv middagslur efter otte minutters spil, da Jeppe Brinch og Anders Holvad driblede sig igennem et meget passivt Hobro-forsvar.

Det resulterede i en scoring fra den rutinerede angriber, hvilket skulle vise sig at blive et af få højdepunkter i en jævnt dårlig fodboldkamp.

Kort efter var Don Deedson tæt på at udligne. I det hele taget svarede Hobro igen på Fredericias føringsmål ved at spille sig frem til flere gode situationer. Gæsterne krøb ned på egen banehalvdel og pakkede sig efter føringsmålet, men da de besluttede sig for at besøge Hobros halvdel igen, blev det farligt.

Anders Holvad var tæt på at blive dobbelt målscorer, da han igen leverede spektakulære driblinger. Hobro slap dog med skrækken, men det kunne ikke fjerne indtrykket af, at det var en skidt indsats af hjemmeholdet.

Hobro-spillerne virkede for flertallets vedkommende til at være langt væk fra forårets niveau. Det var en på næsten alle måder energiforladt indsats, som blev præsenteret. Der var tiltagende utilfredshed med kampens dommer Frida Klarlund fra hjemmeholdets spillere og de lokale tilskuere i løbet af første halvleg, men i stedet burde de i højere grad have brokket sig over den indsats, som de gulblusede spillere leverede. Det var en omgang søvngængerfodbold, som der blev leveret.

Hobro IK - FC Fredericia 0-1 (0-1) Fodbold, mænd

NordicBet Ligaen, nedrykningsspil

Mål: 0-1 Anders Holvad (8.minut)

Hobros hold (3-5-2): Adrian Kappenberrger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen (Frederik Dietz, 46. minut), Jesper Bøge - Mathias Haarup (Oliver Overgaard, 57. minut), Mads Freundlich (Ronnie Schwartz, (67. minut), Abdoul Yoda (Laurs Skjellerup, 85. minut), Frederik Mortensen, Frederik Elkær (Jacob Tjørnelund, 67. minut) - Don Deedson, Muamer Brajanac.

Advarsler: Mads Freundlich, Muamer Brajanac, Hobro. Nicklas Røjkjær, Jeppe Brinch, FC Fredericia

Tilskuere: 1044

Det blev bedre efter pausen for Hobro IK, men fremragende blev det ikke. Stille og roligt overtog Hobro styringen af kampen. FC Fredericia virkede lidt passiv og trak sig atter hjem foran eget felt, men Hobro formåede ikke for alvor at kapitalisere på overtaget.

Der var flere tilløb til gode chancer, men helt farligt blev det aldrig fra Hobros side. Cheftræner Martin Thomsen måtte se Mathias Haarup udgå med en skulderskade, hvilket ikke hjalp sagen.

De øvrige udskiftninger blev brugt på at sende offensive folk i spil, men det fik ikke den ønskede effekt.

Meget sigende for den mangelfulde Hobro-indsats hakkede Brajanac et frispark ud mod skoven i tillægstiden.

- Det her var 100 procent sikkert vores dårligste indsats i år. Det er der ingen tvivl om. Vi var der ikke i første halvleg, så det var skuffende, siger Muamer Brajanac.

Med nederlaget er Hobro fortsat seks point foran Fremad Amager, der ligger under stregen.