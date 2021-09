Av min arm: Prip blev også skadet i Brøndby

FODBOLD:Da Louka Prip mødte op til interview efter 1-2-nederlaget mod Brøndby, var det med højre arm i en interimistisk slynge.

Dermed var begge AaB’s angribere blevet skadet i løbet af kampen på Brøndby Stadion, da også Milan Makaric måtte udgå efter blot 10 minutter. Han slog sig, da han for første gang skulle i nærkamp med Andreas Maxsø.

At Prip også trak en skade med fra kampen, er straks en grund til panderynker på AaB-offensivens vegne.

Det betød, at det første spørgsmål kom til at handle om skulderen og ikke selve kampen.

- Min skulder fik et ordentligt riv i begyndelsen af kampen. Det gjorde sindssygt ondt hele tiden. Når man er på banen, vil man jo gerne spille. Det betød dog, at jeg ikke for alvor kunne bruge armen og holde balancen, men jeg tror ikke, det er helt alvorligt, siger Louka Prip.

På trods af smerterne fik han scoret sit andet sæsonmål i Superligaen, og den medfølgende adrenalin har sikkert gjort det lidt nemmere at løbe rundt på banen.

- Jeg har jo sagt i et stykke tid, at det var det, jeg skulle bygge på. Så er det bare ærgerligt, at vi ikke fik de tre point. Det var ellers en meget lige kamp, men for mig personligt var det naturligvis fint at få scoret et mål, siger Louka Prip, der med sit hovedstødsmål fik vist, at han også kan gøre sin indflydelse gældende i boksen

Det var dog ikke nogen let opgave at ligge i front hos AaB.

- Det var svære betingelser, men vi var heller ikke helt gode nok til at holde fast i bolden. Vi fightede som vi altid gør, men vi vil gerne vise lidt mere, siger Prip, der savnede lidt marginaler.

- Det er rigtigt at sige, at marginalerne manglede i dag. Vi har haft nogle tætte kampe, hvor det er tippet vores vej. I dag var det så modsat, og vi havde marginalerne mod os. Det skal dog ikke ændre på, at vi stadig er inde i en god periode, siger Louka Prip.

Han vidste på daværende tidspunkt ikke, om det var skidt med den beskadigede skulder, men han var positivt stemt i forhold til den nærmeste fremtid.

- Jeg håber og tror ikke, det er alvorligt. Jeg kunne jo trods alt spille videre.

Det er ikke Playstation

Martí Cifuentes og AaB havde helt styr på kampen, indtil man kom foran med 1-0, så ændrede kampbilledet sig på Brøndby Stadion.

- Brøndby placerede Slimane i et andet område, og det skabte nogle problemer for os. Vi forsøgte at rette det til ved at se noget video på det i pausen, men de fik deres udligning netop ved, at Slimane fandt det rum og vendte rundt, og så var vi godt klar over, at de havde stor fart på toppen, siger Martí Cifuentes, der accepterer, at det ikke altid er nok at være taktisk godt indstillet på en modstander.

- Sådan er fodbold. Det er ikke Playstation. Vi forsøgte at rette det til, men vi indkasserede stadig målet.

AaB endte også med at komme bagud efter en dødbold, og det betød, at jagten blev sat ind på en udligning i kampens slutfase.

- Her føler jeg, vi manglede lidt tålmodighed til at få spillet den rette aflevering. Det er noget, som vi før har talt om, men det er et område, hvor vi skal forbedre os.

- Overordnet er jeg stadig stolt af spillerne, for vi kan forlade stadion og være skuffede over, at vi ikke fik point mod et kvalitetshold, der viste, at de har dygtige spillere i kampen mod os, siger Martí Cifuentes, der understreger, at det på trods af nederlaget var en tilfredsstillende indsats på flere områder.

- Vi fik vist, at når vi spiller kampen på vores præmisser, så er vi farlige, og på mange måder fortsatte vi nogle af de takter, vi har vist i de foregående kampe, siger Martí Cifuentes.

