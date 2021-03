Avancementshåb lever: White Hawks sænker sjællændere i sidste minut

ISHOCKEY:Med to kampe tilbage af grundspillet kan Frederikshavn White Hawks fortsat nå fjerde- eller femtepladsen i Metal Ligaens grundspil. Det står klart efter fredagens ligaopgør i Rødovre, der endte 6-4 til gæsterne.

Rødovre - Frederikshavn White Hawks 4-6 Periodecifre: 2-1, 2-2, 1-3 Mål: 0-1 Lucas Andersen (07.30), 1-1 Oliver Kjær (14.27), 2-1 Steffen Klarskov (15.08), 2-2 Lucas Andersen (26.04), 3-2 Trevor Cheek (28.22), 4-2 Steffen Klarskov (32.10), 4-3 Christopher Frederiksen (33.00), 4-4 Jesper Jensen (50.13), 4-5 Radim Piroutek (59.23), 3-6 Christopher Frederiksen (59.51) Udvisninger: Rødovre 3, Frederikshavn 2

Her var hjemmeholdet foran gennem det meste af kampen, men en slutspurt af kaliber sikrede tre point til nordjyderne. Radim Piroutek og Christopher Frederiksen scorede således gennem det sidste minuts spilletid.

Med to kampe er det værste scenarie i grundspillet for White Hawks at ende på en sjetteplads, som de i skrivende stund ligger på. Men både SønderjyskE og Herning er inden for rækkevidde i tabellen, hvilket altså giver noget at spille for i de resterende opgør inden slutspillet.

Sidste grundspilskamp for vendelboernes vedkommende er på tirsdag mod netop Herning.