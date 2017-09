Axelsen knuser thailænder og stormer videre

BADMINTON: 27 minutter tog det Viktor Axelsen at besejre Tanongsak Saensomboonsuk fra Thailand i første runde i Super Series-turneringen Japan Open i Tokoy.

Danmarks bedste badmintonspiller vandt 21-8, 21-13 efter en overlegen præstation.

Thailænderen kom foran en enkelt gang i første sæt. Det var ved stillingen 1-0, men derfra trak Axelsen fra.

Det lykkedes den tredjeseedede dansker at komme foran 8-1, inden Saensomboonsuk snuppede et point igen.

Men så øgede Axelsen blot til 12-2, hvorefter duellanterne vandt seks point hver, så stillingen var 18-8.

Tre danske point i træk sikrede Axelsen, der er nummer to i verden, et ensidigt første sæt mod verdens nummer 14.

I andet sæt kom Saensomboonsuk også foran 1-0, og denne gang var thailænderen bedre til at følge med.

Axelsen var både bagud 1-2, 3-5 og 6-9, inden han igen fandt sit topniveau og afgjorde kampen med ni point i træk.

Så stod det pludselig 15-9 til Axelsen, og den føring smed danskeren aldrig.

Det var tredje gang i træk, at Axelsen mødte Saensomboonsuk, og det var også den tredje danske sejr i to sæt.

Danmarksmesteren Anders Antonsen var også i aktion, men han tabte i første runde med 12-21, 14-21 til inderen H. S. Prannoy.

Hos kvinderne nåede Line Kjærsfeldt heller ikke videre fra første runde efter et nederlag til japaneren Sayaka Takahashi på 12-21, 12-21.

Bedre gik det for herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen, som vandt over et par fra Taiwan i tre sæt.

Sætcifrene i den tætte kamp lød på 21-16, 24-26, 21-15 efter en time og syv minutters spil.

Også Mads Conrad-Petersen og Mads Pieler Kolding gik videre efter en sejr i to sæt over et andet par fra Taiwan.

Damedoublen med Julie Finne-Ipsen og Rikke Søby er ude af turneringen efter nederlag i første runde til et sydkoreansk par.

Ligeledes er Maiken Fruergaard og Sara Thygesen færdige efter et nederlag i tre sæt til et thailandsk par.

