B75 fik en perfekt sæsonstart

BORDTENNIS:B75 fra Hirtshals fik en optimal sæsonstart i landets bedste bordtennisrække, da fredagens sæsonpremiere gav en sikker sejr.

Hjemme i Hirtshals blev det 5-0 over Viby.

- Det var en helt fantastisk start. Det var en koncentreret indsats, hvor vi levede op til vores potentiale. På forhånd var vi små favoritter, men vi holdt et rigtig godt niveau, og det var et godt afsæt at få frem mod resten af sæsonen, siger B75-formand Daniel Christensen.

B75 - Viby 5-0 Eric Glod - Simon Nykjær-Fisher 3-0 Peter Svenningsen - Flemming Sunn 3-0 Kamil Dziadek - Rasmus K. Mikkelsen 3-1 Joe Cope - Jonathan Abildgaard Hansen 3-0 Eric Glod - Rasmus K. Mikkelsen 3-1 VIS MERE

Der var også roser tilovers for Kamil Dziadek, Eric Glod og Joe Cope, der alle debuterede for B75.

- Kamil og Eric gjorde det rigtig godt, og Joe viste også rigtig fint spil, selv om han kun er 16 år. Det lover godt, konstaterer formanden.

B75 skal allerede i kamp igen lørdag, hvor Silkeborg kommer på besøg i Hirtshals.

- Jeg vil tro, at Silkeborg er lidt stærkere end Viby, men vi er små favoritter igen. Især med den selvtillid, vi fik med fra kampen mod Viby, hvor vi kun afgav to sæt, siger Daniel Christensen.