B75 fik endnu en suveræn sejr

BORDTENNIS:B75 hentede lørdag endnu en 5-0-sejr i landets bedste bordtennisrække.

Fredag blev Viby besejret 5-0, og lørdag var det så Silkeborg, der måtte tage turen hjem fra Hirtshals uden at være i nærheden af point.

Kamil Dziadek og Joe Cope afgav godt nok to sæt i deres møder med henholdsvis Michael Jørgensen og Benjamin Sørensen, men de to B75-spillere trak alligevel de længste strå med to 3-2-sejre.

Endnu mere suveræn var Eric Glod, der vandt to gange 3-0 over Simon Larsen og Michael Jørgensen, mens Peter Svenningsen vandt med samme cifre over Matias Larsen.

Dermed har B75 hentet seks point i sæsonens to første kampe. Nordjyderne skal i kamp igen 28. og 29. september, hvor det gælder to udekampe mod henholdsvis Herlev og Næstved.