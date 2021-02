B75 sikrer andenplads efter Golden Set i grundspilsafrunding

BORDTENNIS:Det lignede længe et nederlag til B75 - og dermed en tredjeplads i grundspillet. Men søndag vendte nordjyderne sæsonens sidste grundspilskamp og vandt Golden Set for at holde fast i andenpladsen i Bordtennisligaen.

Næstved førte 3-1 i Hirtshals efter de første fire matcher, men det blev alligevel til 4-4 efter de ordinære kampe. Det fremtvang Golden Set, hvor Peter Svenningsen blev valgt til at afgøre kampen for B75.

Dermed fik Svenningsen en mulighed for at hente en sejr efter sit nederlag i de ordinære matcher.

Selvom B75-spilleren kom bagud i Golden Set, endte han med at vinde matchen og sikre to ud af de tre point til Hirtshals-klubben. Det betyder, at B75 får en andenplads efter grundspilsvinderne fra Roskilde, som var det eneste hold, der formåede at slå B75 i grundspillet.

Allerede næste weekend tages der hul på slutspillet, hvor nordjyderne lægger ud på udebane. På en tur til Sjælland gæster de først Herlev lørdag, hvorefter søndagens modstandere fra Næstved venter igen næste søndag.