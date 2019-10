B75 tæt på overraskelse i fredagskrimi

BORDTENNIS:Der var dømt fredagskrimi og bordtennis af høj klasse, da der fredag aften blev spillet topkamp i bordtennisligaen i Hirtshals Idrætscenter. B75 havde besøg af de mangedobbelte danske mestrer fra Roskilde. Det var marginalerne, der afgjorde holdkampen, for gæsterne førte kun 4-3 inden sidste match, der var uhyre tæt, men som hjemmeholdets talentfulde Peter Svenningsen endte med at tabe efter fem tætte sæt.

Inden da havde de unge Hirtshalsfolk spillet en helt jævnbyrdig kamp med de sjællandske favoritter. Eric Glod lagde ud med at besejre Claus Schou Nielsen med 3-1 i sæt. Imens udspillede der sig et sandt drama på det andet bord, hvor Luke Savil udfordrede Allan Bentsen. Bentsen med mere end 50 danske mesterskaber, en OL-deltagelse og et europamesterskab på CV’et endte med at vinde med 12-10 i femte sæt og udlignede dermed holdkampen til 1-1.

B75s Kamil Dziadek kæmpede godt imod Roskildes bedste spiller, kinesiske Zhai, men tabte alligevel relativt klart. Da Peter Svenningsen samtidig slog Oliver Petersen 3-0, var stillingen 2-2 ved pausen. Men dramaet var først lige begyndt.

Kinesiske Zhai måtte finde sit absolutte topniveau frem for at slå Eric Glod i en fremragende kamp.

Kamil Dziadek tabte første sæt til Claus Schou Nielsen, men fandt derefter storspillet frem og vandt 3-1. Dermed var stillingen 3-3 inden de sidste to kampe, som begge blev neglebidende fem-sæts kampe. Med Oliver Petersens sejr over Luke Savil og Allans Bentsens sejr over Peter Svenningsen blev det altså Roskilde, der vandt holdmatchens tre fem-sæts kampe og dermed kampen.