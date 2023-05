Både gode og dårlige nyheder før semifinalekamp

AALBORG:Skader har været et tilbagevendende tema hos Aalborg Håndbold, der onsdag aften spiller 2. DM-semifinale på udebane mod Fredericia. Her må de med sikkerhed undvære Aron Palmarsson, der blev skadet i weekendens første duel, som aalborgenserne vandt 31-22 i egen hule.

- Lige nu tør jeg ikke sige, hvordan udsigterne for resten af sæsonen ser ud for Aron. Vi koncentrerer os om forberedelserne til onsdagens kamp, og så må vi samle op på de andre ting bagefter, siger cheftræner Stefan Madsen.

I forvejen er landsholdsspilleren Mads Hoxer meldt ude resten af sæsonen, efter at han i starten af maj blev operereret i den ene menisk. Den 22-årige højreback er dog allerede tilbage på træningsbanen, hvor han lunter ubesværet rundt med bolden i hånden.

- Det ser rigtig godt ud med Mads, men det er lige nøjagtig nu, at vi skal slå koldt vand i blodet og huske på, at han er en ung mand, der har en lang karriere foran sig, siger Stefan Madsen, der dog holder en lille dør på klem.

- Hvis det skulle vise sig, at det vil være forsvarligt, og alt ser fuldstændig perfekt ud, så sender vi ham selvfølgelig på banen, men som udgangspunkt er han ikke til rådighed før næste sæson, tilføjer cheftræneren.

Det tredje og sidste navn i Aalborg-truppen, der ikke er til rådighed for Stefan Madsen, er Mikkel Hansen. Verdensstjernen er dog stille og roligt begyndt sin genoptræning efter at have været sygemeldt med symptomer på stress.

Semifinalen mellem Fredericia og Aalborg Håndbold spilles onsdag 18.30 i det sydjyske.