Babayan brændte brandgod anden halvleg af i Hobro-sejr

FODBOLD:Selvom det var syvende spillerunde, Hobro IK lørdag spillede i 1. division, var det blot Edgar Babayans anden kamp for superliganedrykkerne. Det fejrede han med et mål, en assist og 90 minutter i benene i 3-1-sejren over HB Køge på DS Arena.

- De røde kort ligger slet ikke til mit spil, så jeg var egentlig ikke noget, jeg tænkte over inden kampen, selvom jeg da lige fik det hvisket i øret. Det var dejligt at få 90 minutter i benene for første gang i denne sæson og så ovenikøbet få en sejr til holdet.

Edgar Babayan sad ude med karantæne i sæsonens første tre kampe, og han pådrog sig yderligere to dages karantæne, da han blev udvist i sin comeback-kamp i Hvidovre.

Foto: Lars Pauli

- Jeg synes heller ikke, det var til et rødt kort, det der skete i Hvidovre, men jeg er videre. Jeg hæfter mig ved, at jeg siden corona-genstarten har lavet enten en assist eller et mål i anden halvleg af alle mine kampe. Det er her, kampene åbner sig op, og der kommer mere plads til en type som mig, fortæller dansk-armeneren.

Han scorede stensikkert på straffespark til 2-0 for Hobro og lavede et perfekt oplæg til Mads Hvilsoms 3-1-mål mod HB Køge. Derudover måtte han se gæsternes keeper diske op med en stor redning på et spark, der havde kurs mod det lange målhjørne.

- Det var lidt ærgerligt, at han valgte at hive rundens redning op på det skud, for den havde jeg set inde. Nu må vi se, om jeg ikke kan bidrage endnu mere næste gang, for jeg føler, at jeg har endnu mere i mig. Jeg skal jo lige i gang igen efter min lange fodboldpause, forklarer Edgar Babayan.

Hobro IK mødte lørdag HB Køge i 1. division. Foto: Lars Pauli

Han mener, at Hobros sæsonstart med fire sejre i syv kampe - trods et hav af skader og karantæner - beviser, at man med god ret kan stile højt i 1. division.

- Klubbens målsætning er måske nok, at vi skal i første omgang skal i top-6, men jeg mener, vi skal gå benhårdt efter at rykke op i Superligaen. Det skal være vores ambition, og det er også det eneste, der tæller for mig, fastslår Edgar Babayan.

Hobro rykker med lørdagens sejr op på fjerdepladsen, og de skal tirsdag en tur til Kolding for at møde rækkens på papiret næstdårligste mandskab.

- Det er dejligt, for jeg har jo holdt meget kampfri, og på min tur med Armeniens landshold senest blev det vel til 90 minutter totalt over to kampe. Så jeg er klar til flere minutter på tirsdag, fastslår Hobro-profilen.

Se alle billederne fra Hobros sejr over HB Køge herunder: