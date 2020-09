Babayan scorede og så rødt i dramatisk Hobro-sejr

FODBOLD:Edgar Babayan indtog en hovedrolle, da han fredag aften var i kamp for Hobro IK for første gang i sæsonen.

Kantspilleren scorede et mål, men blev siden også præsenteret for et direkte rødt kort, da Hobro IK vandt 2-1 ude over Hvidovre i 1. division.

Hobro tog føringen efter 11 minutters spil, da Hvidovre-målmand Mikkel Bruhn var en meget gæstfri vært.

Målmanden kom først ikke ordentligt ud til et hjørnespark fra Mikkel Mejlstrup Pedersen. Indlægget nåede i stedet frem til Tobias Salquist, der headede bolden højt op i luften, men i stedet for at gribe ind kunne en passiv Mikkel Bruhn se bolden dale ned i målet til en 1-0-føring til Hobro.

Fire minutter senere fik Hobro en god mulighed for at øge føringen efter en omstilling, men denne gang tog Mikkel Bruhn revanche, da han reddede Mads Hvilsoms afslutning.

Siden fulgte flere gode Hvidovre-muligheder, men Mikkel Nøhr, Anders Randrup og Tobias Thomsen misbrugte alle store chancer og forpassede dermed muligheden for en udligning.

I stedet fik Hobro igen bolden i nettet efter 32 minutters spil, da Mads Hvilsom var først over riposten efter en afslutning fra Edgar Babayan. Hvilsom var dog i offside, så Hobro måtte nøjes med en 1-0-føring ved pausen.

Et kvarter inde i anden halvleg forsvandt Hobros føring dog. Himmerlændingenes forsvar blev fanget ude af balance, og Kristian Lindberg spillede Tobias Thomsen fri, og han kunne vippe bolden over den fremadstormende Hobro-målmand Adrian Kappenberger.

Glæden var dog kortvarig for hjemmeholdet, for bare et par minutter senere kom Hobro foran igen. Hugo Andersson fremtvang et straffespark, da han blev nedlagt efter et hjørnespark, og fra 11 meter var Edgar Babayan sikkerheden selv.

Et kvarter før tid blev livet dog sværere for Hobro, der blev reduceret til 10 mand. Edgar Babayan, der netop var vendt tilbage efter tre spilledages karantæne, fik til sin egen overraskelse et direkte rødt kort for en tackling af en kaliber, der ofte er set straffet med et gult kort.

I overtal spillede Hvidovre sig frem til flere store muligheder for at udligne, men hver gang stod Adrian Kappenberger i vejen og sikrede Hobro sæsonens anden sejr.