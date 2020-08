Babayan skød Hobro til overbevisende sejr

FODBOLD:Hobro IK satte torsdag punktum for rækken af træningskampe frem mod den nye tilværelse i 1. division (NordicBet Ligaen) med e god skalp på 4-1 over kollegerne fra Skive IK.

Skive startede ellers bedst på DS Arena, men siden fik hjemmeholdet lukket de defensive huller og skabte selv et hav af chancer.

Mads Hvilsom flugtede fornemt et indlæg fra Mathias Haarup i nettet til 1-0 i det 18. minut, og ti minutter senere gjorde Don Deedson det til 2-0, da Edgar Babayan serverde et perfekt indlæg til ham.

I anden halvleg tog en veloplagt Edgar Babayan selv over og sparkede to frispark direkte i nettet til 3-0 i det 50. minut og 4-1 i det 67. minut. Ind imellem reducerede Andre Bjerregaard for Skive.

Hobro var ovenikøbet uden kvintetten Pål Alexander Kirkevold, Imed Louati, Oliver Thychosen Jesper Bøge og Christian Cappis i testkampen.

Næste opgave for Peter Sørensens mandskab bliver i pokalturneringen, Sydbank Pokalen, hvor de på onsdag 2. august kl. 16.30 møder IF Lyseng fra Danmarksserien.