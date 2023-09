Back fuldender Pirates-trup: Larsen fandt sin nål i høstakken

Det har hele tiden været planen, at Aalborg Pirates skulle finde en back mere. Derfor var det lidt af en overraskelse, at det blev en forward, som man præsenterede tirsdag aften i forbindelse med sæsonpremieren i Metalligaen.

Søren Dietz-Larsen er vendt hjem til dansk hockey efter en årrække i svensk ishockey, og dermed har man nu lukket forward-hullet efter Højbjerg-tvillingerne, der stoppede i løbet af sommeren.

På backsiden har Pirates dog hele tiden manglet en mand for at have besætningen helt på plads. Det har været planen, at man gerne ville lande en back relativt hurtigt, og den plan er nu blevet ført ud i livet.

Der er tale om den 24-årige amerikaner Paul DeNaples, der kommer til Aalborg Pirates efter en prøvetræning hos en finsk ligaklub.

Det er første sæson i Europa for DeNaples, der hidtil har spillet college-hockey for Penn State University. Her har han de seneste to sæsoner været kaptajn for holdet.

- Det er en spiller med lederegenskaber, som vi får til klubben, og han har nogle klare defensive kvaliteter, som vi er sikre på bliver en god tilføjelse for os, siger Ronny Larsen.

- Han gør det ikke sværere end nødvendigt, og er stadig i en god hockeyalder. Derudover er han højrefattet, og dem er der ikke så mange af i det marked, vi kan handle på, siger Ronny Larsen.

Pirates har også været ude at hente en ekstra forward, og det betyder samlet set, at truppen er på plads.

- Der skal komme ekstraordinære skader eller andre uforudsete begivenheder, hvis vi skal ud at handle det næste lange stykke tid. Vi har den trup på plads, som vi gerne vil arbejde med, og det giver noget ro.

Omstændighederne har betydet, at vi har handlet på en forward nu. Skaderne til Julian Jakobsen og Matt Salhany betyder, at vi har taget vores forholdsregler. Vi er blevet ramt lidt på forwardsiden, og vi har 20 kampe de næste to måneder, så vi har haft brug for at styrke bredden lidt, siger Ronny Larsen, der kan gøre brug af sin seneste tilføjelse allerede i næste kamp, som er en CHL-kamp ude mod det svenske mesterhold Växjö.