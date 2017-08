Bæch langt fra cuttet

GOLF: Torsdag blev Christian Bæch Christensen kaldt ind som reserve til made in Denmark til to dage i samvær med verdensstjernerne Thomas Pieters og Thorbjørn Olesen.

Fredag kom han i klubhuset i ni slag over par for turneringen - otte slag over par for fredagens runde. Men nordjyden fra Himmerland Golf Kub glæder sig over en positiv oplevelse.

- Det er egentlig mærkeligt, for jeg synes, at jeg spillede bedre i dag, end jeg gjorde i går. Jeg havde flere gode drives og flere gode slag generelt, men så havde jeg tre tre-puts, der kostede en del slag, siger Christian Bæch Christensen.

- Egentlig havde jeg jo taget denne uge fri fra turneringerne på Nordic League for at arbejde med nogle detaljer i mit sving, men man siger jo ikke nej til sådan en oplevelse. Så det har været fedt, men nu er jeg meget træt efter to lange dage, siger han.