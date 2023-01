Bælum godkender vindue og forstår Abildgaard-beslutning

OLIVA:Flere AaB-fans nåede nogle timer i drømmeland, da det tirsdag eftermiddag blev meldt ud, at AaB var tæt på at sikre sig Oliver Abildgaard til forårets kamp for overlevelse i Superligaen.

Den historie endte dog som lidt af et antiklimaks for føromtalte fans, da det først på aftenen stod klart, at Oliver Abildgaard skifter til Hellas Verona, der kæmper for overlevelse i Serie A.

Den missede mulighed for at præsentere Oliver Abildgaard skal dog ikke fjerne et samlet indtryk af et transfervindue hos AaB, som har været en stor succes.

- Først og fremmest står jeg tilbage efter et transfervindue, hvor vi er kommet i mål med alle vores prioriteter. Vi havde fire klare prioriteter, og der har vi fået vores første prioriteter i hus med ret hurtigt, siger direktør og fungerende sportschef i AaB, Thomas Bælum.

Den hurtige handling i forhold til at få Rasmus Thelander, Nico Mantl, Kasper Jørgensen og Nicklas Helenius tilføjet truppen gav plads til en sidste tilføjelse, hvis muligheden bød sig, og det gjorde den så kort før vinduets lukning.

- Så var vi klar, hvis der skete noget i markedet. Det er klart, at Oliver Abildgaard, som vi har fulgt og følt med i et år, har vi hele tiden haft døren åben for. Vi har sagt: Hvis muligheden opstår, så tag fat i os. Vi var også godt klar over, at hans førsteprioritet var at blive i udlandet, og da muligheden for en top fem-liga dukkede op, så ved jeg godt, hvor vi står i rækken, siger Thomas Bælum.

Ifølge Nordjyskes oplysninger var der langt hen ad vejen enighed mellem AaB og Oliver Abildgaards lejr, men Hellas Verona var hele tiden med på sidelinjen, og trods indikationer om, at en Abildgaard-retur til AaB var meget sandsynlig, så var muligheden for at spille Serie A for god til at takke nej til.

Med den missede Abildgaard-transfer ser det ikke ud til, at AaB får styrket den centrale midtbane, men det ændrer ikke på, at nordjyderne kommer markant styrket ud af januars transfervindue.

AaB har forstærket alle kæder, og samtidig har man en forventning om, at spillere som Lucas Andersen, Louka Prip og Iver Fossum kan gøre det bedre i foråret, end det var tilfældet i efterårets kampe.

AaB fik i løbet af tirsdagen fløjet norske Jonas Skulstad ind fra Aalborg, og han skal deltage i resten af AaB's træningslejr, der strækker sig frem til næste torsdag.