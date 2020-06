Bælum kan blive "Nordjyllands smukkeste stadion": Hjemsted for de blå hjerter

STADION:På Skolevej i Bælum ligger byens samlingspunkt. Lige overfor ungdomsskolen ligger Blue Heart Arena, byens stadion og dermed også hjemmebane for Bælum/Solbjerg IF.

Siden 1970 har de to klubber været slået sammen. Fodboldafdelingen i Bælum er oprindeligt stiftet i 1935, men Bælum Idrætsforening kan spores helt tilbage til 1915.

- Det var dengang, kontingentet kostede én krone for et år, fortæller kasserer Kjeld Kragh.

Banen står smukt i den danske sommer. De opmurede udskiftningsbænke i hver side af banen minder om, at de frivillige i klubben det år havde deres største ekspertise i murerfaget, og på den ene langside står tre høje pæle med masser af fuglehuse.

De opmurede udskiftningsbænke vidner om, at der det år nok var flest med murerbaggrund blandt de frivillige. Foto: Claus Søndberg

- Jeg mener, at der var et problem med gåsebiller et år, og derfor satte man dem op. Jeg kan da egentlig ikke huske, at jeg så ret mange stære, men vi har da ikke problemer med gåsebiller mere, så nogen må der have været, smiler bestyrelsesmedlem Nicolai Niemann, da han stolt viser rundt på anlægget.

Som i mange andre små fodboldklubber i landet er det de frivillige kræfter, der driver værket, og i Bælum/Solbjerg IF har de endda været med til at navngive stadion, som altså kaldes Blue Heart Arena.

Se alle billederne fra Bælum her:

15



























Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Folk har altid snakket om, at vi var det blå hjertes klub. Og der var nogle af de yngre spillere, der endda gik så vidt som til at få et blåt hjerte tatoveret, mens andre også har klublogoet tatoveret. Så da stadion skulle navngives, virkede det oplagt at gå med Blue Heart Arena, fortæller Nicolai Niemann.

De blå og hvide farver dominerer også i klubbens nyrenoverede omklædningsfaciliteter, hvor man efter inspiration fra Liverpool også har fået skrevet "This is" - efterfulgt af et blåt hjerte - over døren lige der, hvor spillerne går ud mod banen.

Den store pinsekamp

De største kampe på Blue Heart Arena er blevet spillet i nyere tid, hvor klubben en enkelt gang har været oppe at snuse i Serie 1, men i øjeblikket spiller klubbens bedste hold i Serie 2.

Se dronevideo fra Blue Heart Arena herunder:

- Jeg påstår jo altid, at vi var et enkelt mål fra at rykke i Jyllandsserien for nogle år siden, men der tabte vi en vigtig kamp i Støvring. Men her på stadion vil jeg nok fremhæve vores pinsekamp sidste år, hvor vi slog Hobro foran nogle hundrede mennesker. Der rykkede vi nemlig forbi dem i tabellen og toppede rækken på det tidspunkt. Pinseweekenden er altid stor her i klubben, og vi kan altid trække nogle mennesker til fredag aften, hvor der først er ungdomskamp og derefter kamp med seniorholdet, fortæller Nicolai Niemann.

- Og så var der vores playoff-kampe om at blive i Serie 2 sidste efterår, hvor vi mødte Als, der jo ligger bare 15 kilometer væk. Det pissede ned, men der var alligevel 200 mennesker på stadion, siger han.

Som så mange andre aktiviteter i år blev pinseweekenden forhindret af corona-virus, men klubben solgte støttebilletter til en kamp, der aldrig blev spillet. Ellers bryster man sig især af Bælum-ugen i uge 27, hvor klubben afvikler et ungdomsstævne, der i år skulle have samlet omkring 2000 unge fodboldspillere. Men det bliver altså heller ikke til noget i 2020.

Mere end 800 kampe

Klubben kan ikke som sådan prale med at have skabt de helt store stjerner, men flere spillere har alligevel taget turen fra Bælum og op i divisionerne.

Chris Jensen spillede højre back i Hobro efter at have fået sin fodboldopdragelse i Bælum, men han stoppede karrieren året inden, Hobro rykkede op i Superligaen.

Steffen Pedersen tog turen fra Bælum til Aalborg Chang - dengang klubben var i 2. division. Og Morten Andersen spillede i Bælum, inden han rykkede til Nørresundby i 3. division.

- Men skal man for alvor tale om et klubikon, må det være Peter Riise Larsen. Han spillede seniorbold, indtil han var over 60. Jeg vil næsten sige, at han var gammel, da jeg startede som senior, og da jeg stoppede, var han stadig aktiv, fortæller Nicolai Niemann.

- Han er vel noteret for mere end 800 kampe for klubben, og han kommer stadig i klubben og er altid en af dem, man kan regne med, hvis der skal laves noget, siger han.