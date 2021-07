Bænket AaB'er får testet sin tålmodighed: - Selvfølgelig er jeg ved at være træt af at vente

FODBOLD:Siden ankomsten fra HB Køge i 2019 har det ligget i kortene, at det er et spørgsmål om tid, inden Andreas Hansen skal være førstemålmand i AaB.

Men den 25-årige sjællænder får testet sin tålmodighed. Det ventede salg af Jacob Rinne er indtil videre udeblevet, og ifølge sportschef Inge André Olsen er der heller ikke udsigt til, at det sker i denne sommers transfervindue.

- Selvfølgelig er jeg ved at være træt af at vente, men jeg har en kontrakt her, og det er sådan, tingene er. Jeg kæmper hver dag og gør mine ting, og så må vi se, hvad der sker, siger Andreas Hansen.

Det var blandt andet med en forhåbning om at blive førstemålmand, at Andreas Hansen sidste sommer satte sin underskrift på en kontraktforlængelse, der gør, at AaB har papir på ham helt indtil udgangen af 2023.

- De har aldrig lovet mig noget. Det har været planen, at jeg skulle stå på et tidspunkt, men de har aldrig sagt, at det skulle ske hverken i vinter eller nu. Man kan ikke love noget i fodbold, siger han.

Han afviser dog, at han med den fortsatte udsigt til en reservetjans har fortrudt, at han har forpligtet sig til AaB så langt frem i tiden.

- Nej, det har jeg ikke. Alt kan jo ske på den eller anden måde, og som det ser ud nu, bliver jeg og kæmper for min chance, siger Andreas Hansen.

Det er dog omvendt heller ikke udelukket, at det bliver Andreas Hansen, der skal ud at finde en ny arbejdsgiver, hvis udsigten til spilletid ikke forbedres.

- Jeg kan ikke udelukke noget, men jeg vil heller ikke sige, at jeg nødvendigvis skal skifte klub denne sommer. Jeg vil rigtig gerne spille noget mere, men vi må se, hvad der sker, siger Andreas Hansen, der på grund af, at coronakrisen også har sat en stopper for Reserveligaen, har måttet se langt efter spilletid det seneste halvandet års tid.

- Det har været kedeligt, for jeg vil selvfølgelig gerne spille hver weekend, og jeg kan også mærke, at jeg mangler at spille mere regelmæssigt, siger Andreas Hansen.