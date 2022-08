Bænket AaB-spiller overvejer sine muligheder

FODBOLD:Anders Hagelskjær er røget bagerst i køen til spilletid i AaB's midterforsvar i denne sæson. Han indledte ellers med en scoring i premieren mod Viborg, men bortset fra de 34 minutter i Viborg, er det kun blevet til tre minutter mod AC Horsens.

Umiddelbart ligner Daniel Granli førsteudfordrer til Mathias Ross og Lars Kramer i AaB's midterforsvar, der nu består af to og ikke længere tre spillere.

Det har gjort, at Anders Hagelskjær er en af de spillere, som på rygtebasis sendes ud i markedet som et potentielt salg eller lejemål væk fra AaB.

- Det er klart, at alle ved, hvilken situation jeg står i. Jeg spiller ikke pt. Derfor er det helt naturligt, at jeg kigger på mine muligheder. Intet er fastlagt, så det er ikke fordi jeg nødvendigvis skal videre, siger Anders Hagelskjær.

Han er helt på det rene med, at den nuværende situation som fjerdeviolin i et tomands-band ikke er ønskværdig.

- Hvis du ikke spiller, så må du kigge på dine muligheder. Jeg er her jo for at spille. Lige nu er jeg jo langt fra. Derfor kigger jeg på mine muligheder, og jeg holder alt åbent, siger Anders Hagelskjær.

Spilletid er vigtigt

Lige nu løber den tidligere Silkeborg-spiller rundt og forsøger at holde sig skarp via den daglige træning. Det er lettere sagt end gjort, men Hagelskjær har bestemt ikke mistet modet, hvilket en skarp træning onsdag formiddag satte to streger under.

- Der er noget mentalt i det her, så jeg kan holde mig skarp hele tiden. I min situation kan jeg træne noget ekstra, da jeg ikke har den samme belastning som de andre. Lige nu er min opgave, at jeg skal holde mig skarp både fysisk og mentalt, hvis chancen skulle komme igen. Det er det, jeg har fokus på.

I forrige sæson fik Hagelskjær gradvist mere og mere spilletid. Derfor har det også været et personligt tilbageslag, at han nu atter ligner fast inventar på bænken.

- Jeg synes netop, at jeg spillede mere og mere i sidste sæson. Det var det, jeg håbede på, da jeg skrev under med AaB. Jeg har hele tiden taget skridt, og den udvikling skal ikke stoppe nu, så jeg vægter helt klart spilletid.

En af årsagerne til længere vej til spilletid er afgjort, at AaB er gået fra at spille med tre til blot to stoppere i forsvaret.

- Man kan godt sige, at jeg måske er blevet ramt lidt af, at vi nu kun spiller med to stoppere, men jeg mener også, jeg skal kunne konkurrere til en af pladserne i en stopper-duo. Så kan der godt være holdninger til, om jeg er bedst i en bagkæde med to eller tre stoppere. Situationen er, at vi spiller med to stoppere lige nu, så det er en af de pladser, jeg skal kæmpe om, siger Anders Hagelskjær, der ikke har nogen kommentar til, om han forventer, at han fortsat er AaB-spiller, når transfervinduet er lukket i om en uges tid.

Det har sportschef Inge André Olsen til gengæld.

- Det kan være, at vi skal finde en anden løsning til Anders, men nu må vi se de næste dage. Det handler også om interesse. Det skal være det rigtige for os og Anders, siger Inge André Olsen.

Anders Hagelskjær har kontrakt med AaB frem til sommeren 2024.