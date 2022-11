Bænket AaB-topscorer holder mund og knokler videre

AALBORG:For anden kamp i streg var Allan Sousa henvist til bænken, da AaB søndag tabte til Silkeborg med 1-2. Brasilianeren deler ellers den interne topscorertitel i Superligaen for mandskabet.

Kreatøren slår selv fast, at han ikke er tilfreds med situationen. Han har dog sat sig for at bevise sit værd over for cheftræner Erik Hamrén.

- Jeg er nødt til at kæmpe for at komme tilbage på holdet, lyder det kontant fra Sousa.

- Vi har ikke snakket om det. Jeg må bare respektere hans valg og gøre mit bedste, når jeg skiftes ind. Jeg er ikke tilfreds med at være på bænken, men der skal bevises noget gennem ugen for at ændre det. Du må spørge træneren, hvorfor jeg ikke spiller, og så må jeg ellers holde mund og kæmpe for min plads, siger han.

Allan Sousa kom ind fra bænken med syv minutter tilbage af kampen mod Silkeborg og fik dermed ikke den store rolle. Cheftræner Erik Hamrén vil dog ikke gå i detaljer med, hvorfor Allan Sousa og en anden offensiv profil i Lucas Andersen er henvist til bænken.

- Jeg ser på, hvilke spillere er bedst at starte med. Om de er profiler eller ej, starter jeg med dem, som jeg finder bedst, siger AaB-træneren.

Sousas utilfredshed overrasker heller ikke Erik Hamrén, som selv havde forestillet sig en tidligere indskiftning af brasilianeren, der er noteret for fire mål og fire assists i den indeværende sæson af Superligaen.

- Han er nok ikke den første, der synes, at han skal starte. To gange på 45 år som træner har jeg haft spillere, der var enige med mig i, at de skulle på bænken Jeg er ikke utilfreds med ham, men jeg har fortalt ham, hvad jeg synes, at han kan gøre bedre. Jeg ville gerne have spillet ham tidligere, men vi havde kun én udskiftningspause tilbage, og jeg vidste ikke, hvad der ville ske i forhold til skader, siger Hamrén.

Anfører Lucas Andersen blev ligeledes skiftet ind sent i kampen. Han kom ind i det 74. minut.