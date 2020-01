Bænket Flø vil ikke give op i Vendsyssel: - Jeg har fået at vide, at det er en fair konkurrencesituation

FODBOLD:Undervejs i efteråret blev Nicolai Flø slået af som førstemålmand i Vendsyssel FF, og forleden blev klubbens nye førstevalg Peter Friis Jensen belønnet med en kontraktforlængelse.

Nicolai Flø forventer dog ikke, at det er et signal om, at Vendsyssel FF endegyldigt har lagt sig fast på Peter Friis Jensen som førstemålmand. For Flø har ikke opgivet at få sin plads i målet tilbage.

- Peter har gjort det fint, men jeg regner med, at der stadig er en fair konkurrencesituation. Det har jeg i hvert fald fået at vide, så jeg kan ikke forestille mig andet. Vi har lige taget hul på en lang opstart, hvor der kan ske meget, og jeg synes, at jeg er kommet godt i gang, så det er helt klart mit mål at få pladsen tilbage, siger Nicolai Flø.

Nicolai Flø mistede sin plads som førstemålmand i begyndelsen af efteråret, da Vendsyssel FF løb ind i en stime på fem nederlag i træk, og da Peter Friis Jensen så fik chancen i en pokalkamp mod Kjellerup, vendte lykken for vendelboerne.

- Jeg kan jo godt se det fra trænernes synspunkt, for vi var inde i en forfærdelig periode, hvor vi ikke kunne score mål. Jeg har forståelse for, at der skulle ske noget, men jeg synes ikke, at det skulle gå ud over mig.

- Så fik Peter chancen i en pokalkamp i Kjellerup, hvor vi vandt 9-0, og efter den kamp var følelsen i holdet, at vi havde fået hul på bylden. Derfor håbede jeg også, at jeg ville få lov at spille den næste kamp, for nu var stemningen en anden. Det gjorde jeg ikke, og så begyndte vi at vinde kampe, og så er det jo også svært for trænerne at gøre noget anderledes, siger Nicolai Flø.

Lykkes det ikke at vinde pladsen i målet tilbage, erkender Nicolai Flø dog, at hans dage i Vendsyssel kan være talte. Til sommer har han kontraktudløb.

- Min førsteprioritet er jo altid at spille fodbold. Har jeg ikke udsigt til at spille her, og der kommer en mulighed for at skifte i januar, vil jeg ikke afvise det, men ellers må jeg i løbet af foråret se, hvor det bærer hen. Jeg tager det lidt, som det kommer, for lige nu er det svært at overskue alle mulige scenarier, siger Nicolai Flø.

Lige nu er et skifte dog ikke under opsejling.

- Jeg har en agent til at tage sig af den slags, og jeg hører nok først noget, når det er konkret, og jeg har ikke hørt noget, siger Nicolai Flø.