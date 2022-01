Bænket i FCK - nu blomstrer midtbanetalent igen hos AaB

FODBOLD: Den 17-årige midtbanespiller Sebastian Stahlfest har fået kickstartet karrieren igen med et skifte fra overskudslageret i FC København til en plads som profil på AaB’s U19-hold.

Han leverede forleden et fremragende indhop i superligaholdets testkamp på Malta mod Sigma Olomouc på træningslejren på Malta.

- Det var en fantastisk oplevelse at spille med førsteholdet og vise sig frem der. Jeg synes også, at jeg håndterede det godt og bare spillede mit normale spil, siger Sebastian Stahlfest.

Torsdag aften var han så i aktion for AaB’s talenter, der stik imod spil og chancer tabte 1-2 til Maltas U18-landshold på middelhavsøen.

- Vi mødte et hold, der pressede os fysisk, og det lærer man meget af, mener midtbanespilleren.

Sat bagud i FC København

Historien om, hvordan han for et halvt år siden havnede i Aalborg, startede med et opkald fra en agent til AaB’s akademichef, Anders Damgaard.

- Vi blev spurgt, om det kunne være en spiller for os, for han var kommet lidt bagud i køen til spilletid i FCK, fordi de henter rigtig mange udenlandske spillere ind til deres talenthold.

Sebastian Stahlfest var længe fast mand på FCK's ungdomshold, men hovedstadsklubben har hentet en større gruppe af skandinaviske talenter ind, som endte med at sende ham ud på bænken. Foto: Lars Pauli

- Sebastian havde brug for noget luftforandring, og vi tog en god snak med ham og hans forældre og blev enige om, at vi godt kunne se ham passe ind hos os. Det har da også vist sig at være et godt skifte for alle parter, tilføjer Anders Damgaard.

Sebastian Stahlfest er flyttet alene til Nordjylland, hvor han bor på Aalborg Idrætscollege i Vejgaard, og han har ikke et sekund fortrudt skiftet.

- De øvrige drenge har været søde ved mig og hjulpet mig helt vildt, så det har været nemt at falde til. Samtidig har jeg fået den spilletid, som jeg håbede på at få ved at flytte herop, så det har været helt perfekt, siger talentet.

Midtbanespilleren har nogle tydelige kompetencer teknisk og i forhold til sit blik for spillet, men mangler er der også, hvis han skal udfylde 6'er-positionen perfekt.

Maltas U18-landshold måtte ofte tage ufine metoder i brug for at bremse Sebastian Stahlfest. Foto: Lars Pauli

- Jeg skal styrke min overkrop og blive bedre i de fysiske duller, fastslår han.

Oliver Ross på måltavlen

Sebastian Stahlfest nøjedes med at spille de første 45 minutter af testkampen mod Maltas U18-landshold, og da han gik ud, stod det 0-0.

I anden halvleg udnyttede Oliver Ross, at modstanderens målmand indledte en dribletur. AaB-angriberen stjal smart bolden og sendte den i det tomme net.

Føringen holdt dog ikke. Malteserne fik udlignet på deres første afslutning, og de scorede såmænd sejrsmålet på deres anden.

Det lokale U18-landshold fik i slutfasen tilkendt et yderst tyndt straffespark, som de omsatte til 2-1 og på den måde ”stjal” de sejren mod de aalborgensiske talenter.

